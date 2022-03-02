أماكن سقوط الأمطار غدا.. تمتد للقاهرة الكبرى

يهتم عدد كبير بالبحث عن أماكن سقوط الأمطار غدا، وذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من غد الخميس بقيم تتراوح بين 4 إلى 7 درجات مئوية على كافة الأنحاء، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، قادم من جنوب غرب أوروبا، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، يكون مائلا للبرودة على السواحل الغربية، مائلا للدفء على شمال الصعيد ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أماكن سقوط أمطار غدا بأن تكون متوسطة وخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 40%، وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري.

ومن الممكن أن تمتد الأمطار للقاهرة الكبرى لتكون ضمن قائمة أماكن سقوط الأمطار غدا، وتكون تلك الأمطار على فترات متقطعة، وذلك بنسبة حدوث من 20 إلى 30%، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

تأثير المنخفض البارد على حالة الطقس

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن المنخفض البارد يكون السبب في اعتدال درجات الحرارة خلال يومي الخميس والجمعة، بانخفاض نحو 7 درجات عن اليوم الأربعاء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على النحو التالي:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 17- 11

طنطا 20- 10

دمنهور 19- 10

مطروح 17- 11

بورسعيد 19- 11

دمياط 19- 12

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 20- 10

السويس 21- 10

بني سويف 20-10

أسيوط 20- 08

المنيا 19-08

سوهاج 22 -09

قنا 30- 10

الأقصر 21- 10

أسوان 30- 12