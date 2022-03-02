أسعار السجائر الجديدة تدخل حيز التنفيذ رسمياً.. القوائم الكاملة.. مستند

دخلت الزيادة الجديدة على أسعار السجائر حيز التنفيذ، بداية من اليوم الأربعاء، وهي الزيادة التي تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين.

وحصلت الوطن على ثلاث مستندات، جرى إرسالها من جانب الشركات المنتجة إلى تجار الجملة والموزعين لتعميمها على تجار التجزئة في وقت شهدت عمليات البيع انتظامًا بشكل طبيعي من جانب تجار التجزئة، بحسب جولة «الوطن» في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة.

الالتزام بالأسعار المعلنة رسمياً

وقال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه يتعين على تجار التجزئة الالتزام بأسعار السجائر المعلنة رسمياً من قبل الشركات المنتجة، وعدم مخالفتها بفرض زيادات على السعر الرسمي للبيع.

طباعة السعر على علب السجائر

وأشار الإمبابي، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الزيادة جاءت متوافقة مع أحكام قانوني الضريبة على القيمة المضافة والتأمين الصحي الشامل، موضحاً أن طباعة السعر على علب السجائر الفترة المقبلة سوف يعزز انتظام بيئة العمل والقضاء على أي فوضى في عملية البيع.

عملية البيع بالأسعار الجديدة تسير بشكل منتظم

وفي جولة للوطن داخل حيي الدقي بالجيزة ومدينة نصر بالقاهرة، قال تجار التجزئة إن عملية البيع بالأسعار الجديدة تسير بشكل منتظم، وأن الزبائن لا يناقشون السعر الجديد، خاصة مع انتشار أنباء البيع بالأسعار الجديدة اعتبارًا من مساء أمس الأول.

وجاءت الأسعار بعد الزيادة، كالتالي:

- سعر بيع علبة السجائر البوكس 10 سجائر للمستهلك 11.5 جنيه.

- سعر كليوباترا كينج سايز 20 سيجارة 18.5 جنيه.

- سعر كليوباترا سوفت كوين 20 سيجارة بسعر 19 جنيهاً.

- سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان) 20 سيجارة 20 جنيهاً.

- سعر كليوباترا سوبر 20 سيجارة 21 جنيهاً.

- سعر مونديال (أحمر/ أزرق/ سيلفر) 20 سيجارة 21 جنيهاً.

و- سعر مونديال سويتش (منتول/ بلوبيري) 20 جنيهاً 24 جنيهاً.

- سعر كليوباترا بلاك 20 جنيهاً 24 جنيهاً.

- بلغ سعر ماتوسيان سوبر 20 سيجارة 24 جنيهاً.