جمارك سفاجا تحبط تهريب 80 ألف ريال سعودي مخبأة داخل شاحنة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب 80 ألف ريال سعودي، مخبأة داخل جسم شاحنة، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إخبارية بتهريب كمية من النقد الأجنبي

تلقت جمارك سفاجا معلومات بمحاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، بناءً على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من إدارة الفحص بالأشعة، بالاشتباه في سائق شاحنة قادمة من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا.

ضبط 80 ألف ريال مخبأة بكابينة السيارة

تم تشكيل لجنة لتفتيش الشاحنة، وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على 80 ألف ريال سعودي مخبأة في الكابينة وداخل جسم السيارة، وتم التحفظ على المضبوطات وسائق السيارة، للعرض على جهات التحقيق المختصة.

وقرر الدكتور قدري هابيل، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، حرره محمد عبد النور، من إدارة الشئون القانونية.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

تداول 1990 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 1990 طن بضائع عامة ومتنوعة، و474 شاحنة، و29 سيارة، وذلك حسب بيان صدر عن الهيئة اليوم الأربعاء.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة «دليلة بوسيدن إكسبريس»، وعلى متنها 108 شاحنة، و12 سيارة ملاكي، إضافة إلى السفينة «أمل»، بحمولة 71 شاحنة، و8 سيارات، فيما غادرت الميناء السفينة «الحرية»، بحمولة 76 شاحنة، و5 سيارات ملاكي، والسفينة «بوسيدن إكسبريس»، بحمولة 111 شاحنة، و4 سيارات ملاكي، والسفينة (SEA ANGEL) فارغة، متجهةً إلى عرض البحر.