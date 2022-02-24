«الإسكان»: ١٣٣٣٧ مواطناً سددوا حجز الوحدات الجاهزة للتسليم بـ«سكن مصر ودار مصر وجنة»

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن ١٣٣٣٧ مواطناً سددوا مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى لمتوسطى الدخل بمشروعات (سكن مصر ودار مصر وجنة)، مشيراً إلى أن الإعلان الحالى لمتوسطى الدخل يتضمن طرح نحو ٧ آلاف وحدة سكنية بالمشروعات الثلاثة.

يمكن للمواطنين سداد المقدم ومصروفات التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حتى 8 مارس

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه جرى طرح كراسات شروط الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين متوسطى الدخل بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) عبر الموقع الإلكترونى الجديد للصندوق ضمن مبادرتى التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة، وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصى 25 سنة، ويمكن للمواطنين الاطلاع على كراسات الشروط الخاصة بالمشروعات الثلاثة، وسداد كل من مقدم جدية حجز الوحدات السكنية ومصروفات التسجيل البالغة 500 جنيه، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكترونى للصندوق.

وأوضحت أن الطرح الجديد بمشروع جنة يتضمن 5 مدن بمقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، وبمساحات تتراوح ما بين 100م٢ إلى 151م٢، فى الشروق والقاهرة الجديدة والمنيا الجديدة و6 أكتوبر والعبور، بإجمالى 1980 وحدة سكنية، ونسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.06، بواقع 300 وحدة سكنية فى مدينة الشروق يبدأ سعرها من 924 ألف جنيه إلى مليون و413 ألف جنيه، و1104 وحدات سكنية بمدينة القاهرة الجديدة، من مليون و239 ألف جنيه إلى مليون و895 ألف جنيه، وطرح 51 وحدة سكنية فى مدينة المنيا الجديدة، من 627 ألف جنيه إلى 959 ألف جنيه، و456 وحدة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، من مليون و26 ألف جنيه إلى مليون و569 ألف جنيه، و69 وحدة سكنية بمدينة العبور، من 864 ألف جنيه إلى مليون و321 ألف جنيه.

«عبدالحميد»: طرح 218 وحدة سكنية فى 15 مايو و215 بالقاهرة الجديدة و456 شقة في 6 أكتوبر

وفيما يخص مشروع دار مصر، قالت «عبدالحميد»: «يتم طرح وحدات سكنية فى 7 مدن بمساحات تتراوح ما بين 100م٢ إلى 150م٢، بمقدم جدية حجز يبلغ 60 ألف جنيه، ونسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.02 فى الشروق وحدائق أكتوبر وبدر والسادات و15 مايو والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة، بإجمالى 1792 وحدة سكنية، بواقع 70 وحدة سكنية فى مدينة الشروق، وسعرها يتراوح ما بين 916 ألف جنيه تقريباً إلى مليون و374 ألف جنيه تقريباً، ويبلغ سعر المتر 8730 جنيهاً».

وكشفت عن طرح 211 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر ويتراوح سعرها ما بين 728 ألف جنيه إلى مليون و92 ألف جنيه، و394 وحدة سكنية بمدينة بدر، من 824 ألف جنيه إلى 888 ألف جنيه، و410 وحدات سكنية فى مدينة السادات، من 532 ألف جنيه إلى 799 ألف جنيه.

ولفتت إلى أنه يجرى طرح 218 وحدة سكنية فى مدينة 15 مايو بأسعار تبدأ من 583 ألف جنيه إلى 874 ألف جنيه، و398 وحدة سكنية فى مدينة العاشر من رمضان، من 562 ألف جنيه إلى 843 ألف جنيه تقريباً، و91 وحدة سكنية بمدينة برج العرب الجديدة، من 612 ألف جنيه إلى 760 ألف جنيه.

وأضافت: «فى مشروع سكن مصر، يجرى طرح وحدات سكنية بتسع مدن ضمن المشروع بمساحات تتراوح ما بين 106م٢ إلى 133م٢، بمقدم 40 ألف جنيه، ونسبة تميز تتراوح بين 1 و1.05، بالشروق والقاهرة الجديدة وحدائق أكتوبر والمنيا الجديدة وبدر وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة ودمياط الجديدة وناصر (غرب أسيوط)، بإجمالى 3308 وحدات سكنية، وبواقع 672 وحدة سكنية بمدينة الشروق يتراوح سعرها ما بين 747 ألف جنيه إلى 984 ألف جنيه، و215 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة، من 855 ألف جنيه إلى 999 ألف جنيه، و499 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، من 724 ألف جنيه إلى 846 ألف جنيه، و209 وحدات سكنية بمدينة المنيا الجديدة، من 456 ألف جنيه إلى 534 ألف جنيه، و82 وحدة سكنية بمدينة بدر ويتراوح سعرها من 560 ألف جنيه إلى 607 آلاف جنيه، و1117 وحدة سكنية بأكتوبر الجديدة، من 712 ألف جنيه إلى 833 ألف جنيه، و152 وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة، من 681 ألف جنيه إلى 796 ألف جنيه، و32 وحدة سكنية بدمياط الجديدة، من 729 ألف جنيه إلى 791 ألف جنيه، و330 وحدة سكنية بمدينة ناصر (غرب أسيوط»، من 450 ألف جنيه إلى 526 ألف جنيه.

وقالت «عبدالحميد» إنه لا بد من توافر عدد من الشروط للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح، ومنها أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد.

وأوضحت أن المتقدم يقر بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو الجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما، مشيرة إلى أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا تزيد سنه عن سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى تاريخ نهاية مدة القرض، تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة، وألا تزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات على 75 سنة فى تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

الرئيس التنفيذى لـ«الإسكان الاجتماعي»: يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقارى المدعم من خلال مبادرتي البنك المركزي لمتوسطي الدخل بفائدة متناقصة بين 3 و8%

ونوهت بأنه يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقارى المُدعم من خلال مُبادرتى البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل بقرار مجلس إدارته الصادر بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاته لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالى مصادر دخلهم الشهرى على 40 ألف جنيه للفرد، و50 ألف جنيه للأسرة، أو المُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالى مصادر دخلهم الشهرى على 10 آلاف جنيه للفرد و14 ألف جنيه للأسرة.