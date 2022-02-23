لمتوسطي الدخل.. شروط حصول المطلقات على وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة»

يشهد موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الأيام الحالية، عمليات حجز وحدات الإسكان المتوسط والفاخر، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، التى أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، بداية من 15 فبراير، على أن يستمر الحجز الإلكتروني، حتى 8 مارس المقبل.

وتبادل عدد من المواطنين تساؤلات مختلفة عن إمكانية حصول المطلقات على وحدات الإسكان المتوسط، «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، ووفقا لما صدر فى كراسة شروط المشروعات السكنية الثلاثة، فيما يخص الخطوات والشروط المحددة لتمكين المطلقات من الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط حصول المطلقات على وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة»، وفقا لما صدر في بيان لوزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط حصول المطلقات على الوحدات

1- تقديم صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية «شهادات ميلاد الأبناء القصر، رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مميكن»، وعدد أفراد الأسرة.

2- كما يشترط تقديم صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

3- يشترط تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء أو غاز أو مياه».

تفاصيل وحدات «سكن مصر ودار مصر وجنة»

- مشروع «JANNA» «جنة»

- طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن «6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور».

- المساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2.

- على المواطن الراغب في الحصول على الوحدة تسديد مبلغ 80 ألف جنيه، كمقدم لجدية الحجز.

- مشروع «دار مصر»

- يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن «السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر».

- المساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2.

- على المواطن الراغب في الحصول على الوحدة تسديد مبلغ 60 ألف جنيه، كمقدم لجدية الحجز.

- مشروع «سكن مصر»

- يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر غرب أسيوط - الشروق».

- المساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2.

- على المواطن الراغب في الحصول على الوحدة تسديد مبلغ 40 ألف جنيه، كمقدم لجدية الحجز.