تفاصيل الحصول على سيارة بأقل من 200 ألف من مبادرة «إحلال المركبات»

يسعى الكثيرون من محبي قيادة السيارات لشراء سيارة ملاكي تكون خاصة بهم، تساعدهم في قضاء مصالحهم في العمل أو المصالح الشخصية، ما يجعل محدودي الدخل يبحثون عن السيارات الأقل سعرًا، وطرق تقسيط ثمنها على عدة سنوات، وهناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم سيارات من طراز قديم، ويرغبون في استبدالها بسيارة جديدة أيضًا.

وتوفر مبادرة إحلال السيارات للمواطنين فرصة استبدال السيارة القديمة والتي مر على صناعتها 20 عامًا، بسيارة أخرى جديدة تعمل بنظام الغاز الطبيعي، ويمكن تقسيط ثمنها على مدة تتراوح بين 7 سنوات و10 سنوات، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على سيارة بسعر أقل من 200 ألف جنيه، وتقسيطها على 10 سنوات من خلال مبادرة إحلال السيارات، كالتالي:

سيارات سعرها أقل من 200 ألف جنيه

وأتاحت مبادرة إحلال السيارات أنواعا مختلفة، ومتعددة في المبادرة، ولكن جاءت قائمة السيارات التي يقل ثمنها عن 200 ألف كالتالي:

سيارات Lada Granta

- سيارة MT: يبلغ سعرها 147.600 ألف جنيه.

- سيارة AT: يبلغ سعرها 161.100 جنيه.

سيارات BYD

- سيارة MT F3 GLI: يبلغ سعرها 161.100 جنيه.

- سيارة AT F3 GLXI: يبلغ سعرها 179.100 جنيه.

شروط الاستفادة من المبادرة

وعلى الراغبين في تغيير السيارة القديمة بأخرى جديدة بسعر أقل من 200 ألف جنيه وبتقسيط على مدة تصل إلى 10 سنوات، الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات، بالتسجيل على الموقع الرسمي الخاص بمبادرة إحلال السيارت، إذ إن المبادرة توفر للمواطنين الحافز الأخضر، والذي تصل قيمته إلى 10٪ من قيمة السيارة الملاكي بحد أقصى يصل إلى 22 ألف جنيه.

يذكر أن مبادرة إحلال السيارات حددت عددًا من الشروط المختلفة للاستفادة من مبادرة إحلال السيارات، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

- ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة وبدون حد أقصى للسن (في حالة السداد النقدي).

- ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة وبحد أقصى 65 سنة (في حالة السداد بالتقسيط).

- أن تكون السيارة مر على صنعها 20 عاما فأكثر.

- أن تكون رخصة السيارة سارية.

- رخصة السيارة تتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – السويس – البحر الأحمر).

- أن تكون رخصة السيارة باسم المتقدم.

- أن تكون رخصة السيارة باسم مالكها منذ سنتين ماضيتين وقت الاشتراك.