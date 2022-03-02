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أندريه زكي بعد تصريحات الرئيس عن بناء الكنائس: بصمة وطنية لن تنسى

الدولة تسعى لتأصيل الوعي الوطني لدى المواطنين

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الوطن
07:37 م | الأربعاء 02 مارس 2022
الدكتور القس أندريه زكي

الدكتور القس أندريه زكي

أشاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، حول أهمية وضرورة بناء كنيسة بجانب الجامع في أي مجتمعات عمرانية جديدة.

بناء دور العبادة في عهد الرئيس بصمة وطنية لن تنسى

وقال رئيس الإنجيلية، في بيان: «إن بناء دور العبادة في عهد الرئيس السيسي بصمة وطنية لن تُنسى في تاريخ مصر الحديث، ونحن أمام قيادة مخلصة ودولة تسعى بشتى الطرق الممكنة لتأصيل الوعي الوطني لدى المواطنين».

نشهد مصر جديدة بخطوات ثابتة ومسؤولية وطنية مخلصة

وأضاف رئيس الإنجيلية: «نشهد مصر جديدة في عهد الرئيس السيسي، بخطوات ثابتة نحو مستقبل مشترك بين جميع أبنائها، وبمسؤولية وطنية مخلصة، وأصبح المصريون جميعا في عهد الرئيس السيسي شعبًا واحدًا في وطن واحد».

جاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق القاهرة الكبرى، والتي أكد فيها ضرورة بناء كنيسة في أي مجتمع عمراني جديد، كما يُبنى مسجد أو زاوية.

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