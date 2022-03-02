إيهاب الفار: مشروعات الطرق بالقاهرة والجيزة كلفتنا 75 مليار جنيه تعويضات للأهالي

قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن طريق الخمايل طوله 10 كيلو ينقل الحركة المرورية من الشيخ الزايد ومنطقة الخمايل ويوصلها حتى الطريق الدائري بالقاهرة، ومحور الكابلات طوله 8 كيلو يوصل العمل من البدرشين لكرداسة، وطريق القاهرة الفيوم بطول 16 كيلو ينقل السكان من مدينة الفيوم جنوبا حتى ميدان الرماية ومنطقة المتحف الكبير، إضافة لـ3 كيلو على محور المنصورية تم الانتهاء منهم يحققو سيولة مرورية على باقي المحور، ومحور اللبيبي بطول 20 كيلو، وهذا المحور بالتوازي معه محور المريوطية ويساعد الاثنين بعضهما البعض بالحركة المرورية من طريق 26 يوليو لمحور ترسا، والوصلة الطولية 5 كيلو لربط محور 26 يوليو بمحور كرداسة مرورا بناهيا ومحور 26 يوليو البديل.

تفتيت المناطق ذات الكثافات السكانية

وأوضح الفار أنه جرى تفتيت كل المناطق التي بها كثافات سكانية حتى يتم عمل مناورة ومرور بين الطرق وبعدها، بالإضافة لطريق كمال عامر، وبهذا يكون قد تم تنفيذ 6 محاور سيتم افتتاحها اليوم و6 محاور جاري تنفيذها حاليا، وهناك 3 محاور سيتم البدء فيهم خلال الشهر القادم.

وأضاف الفار خلال كلمته بحفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بقطاعي الطرق والإسكان أن الدولة تتكلف كثيرا من أجل الإنشاءات، حيث تكلفت الدولة في 14 مشروع 40 مليار جنيه، وبحساب مستأجري الشقق والملاك وصلت لـ15 مليار جنيه، واصبح المشروع الذي كان يتم إنجازه بـ40 مليار يتم إنهائه بـ15 مليار، ولكن هناك تعليمات بتعويض الجميع، وجزء كبير من التعويضات تم تسليمها للأهالي، وهناك بعض المبالغ لم تسلم للأهالي ولكن تطوعا من المواطنين سلموا الأرض والمنشآت حتى يبدأ العمل.

الفار: التعويضات عبء على الدولة لكنه ضروري

وأكمل الفار قائلا إن معظم المشروعات بدأت بالفعل، وخلال الفترة المقبلة سيتم تعويض الأهالي، ووزارة النقل تحتاج 32 مليار جنيه للطريق الدائري وروافده، إضافة لـ28 مليار بمحافظة القاهرة والجيزة 15 مليار، وبند التعويضات يتكلف 75 مليار جنيه، وهو عبء على الدولة ولكنه ضروري تسهيلا على المواطينن.

وتابع الفار أنه سيتم افتتاح 6 محاور طرق بالإضافة للطريق الدائري الأوسطي، فالطريق الدائري الأوسطي يخدم إقليم القاهرة الكبرى بالكامل الـ3 محافظات، القليوبية والقاهرة ومحافظة الجيزة.