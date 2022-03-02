453 مصريًا يصلون بولندا عبر الحدود.. وتسكين آخرين بالمجر وسلوفاكيا استعدادا لعودتهم

تتواصل على مدار الساعة الجهود المبذولة من قِبل سفارات مصر في دول الجوار الأوكراني لتقديم الدعم اللازم للمواطنين المصريين، حيث تعمل السفارات في عواصم هذه الدول على تيسير كافة أشكال المساعدة المُتاحة لمواطنينا، والاطمئنان على أحوالهم المعيشية، وتوفير تنقلاتهم من النقاط الحدودية إلى العواصم.

وقامت سفاراتنا بإجراء كافة الاتصالات والتنسيق مع سلطات تلك الدول على مختلف المستويات في هذا الصدد، علاوة على تسكين المواطنين في الفنادق وأماكن الإقامة المؤقتة لهم.

جهود سفارة مصر في وارسو

وتتوالى جهود سفارة مصر في وارسو مع السلطات البولندية الصديقة لتقديم أوجه الدعم المطلوبة للمواطنين الذين عبروا الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا، وأوضح السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر في وارسو، أن العدد الإجمالي للمصريين الذين وصلوا إلى بولندا بلغ 453 مواطنًا مصريًا.

تسكين المصريين العابرين من أوكرانيا إلى وارسو

ولفت تاج الدين إلى أن السفارة المصرية بوارسو اضطلعت بالمساهمة، بالتنسيق مع السلطات البولندية، في ترتيب تنقلات المصريين انطلاقًا من المعابر الحدودية إلى العاصمة وارسو، فضلًا عن تسكينهم في الفنادق، وبذل كافة الجهود للاطمئنان على استقرار أوضاعهم المعيشية.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات عبور الحدود الأوكرانية باتجاه بولندا لا تزال مستمرة، حيث تابعت السفارة اليوم إنهاء الإجراءات والترتيبات الخاصة بعبور نحو 81 مصريًا إضافيًا للحدود باتجاه العاصمة وارسو.

سفير مصر في المجر يلتقي المصريين العائدين من أوكرانيا

والتقى السفير محمد الشناوي، سفير مصر في بودابست، بمجموعة من المواطنين الذين عبروا الحدود باتجاه المجر، حيث كانت السفارة قد قامت بإنهاء إجراءات تسكينهم، والتأكد من تقديم مختلف أشكال الرعاية المطلوبة، والتنسيق مع شركة مصر للطيران لضمان توفير مقاعد لهم على متن الرحلة المتجهة إلى القاهرة.

وأسفرت تلك الجهود عن سفر مجموعة من الطلاب والمواطنين المصريين من المجر إلى أرض الوطن، وكان السفير المصري في توديعهم في مطار بودابست.

التنسيق مع السلطات السلوفاكية لعبور المصريين إلى براتيسلافا

كما قام سفير مصر في براتيسلافا السفير باسم خليل، بالتنسيق المتواصل مع السلطات السلوفاكية الصديقة، من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بعبور عدد من مواطنينا للحدود الأوكرانية باتجاه سلوفاكيا، وتوفير وسائل التنقل المناسبة لهم من النقاط الحدودية إلى العاصمة براتيسلافا، فضلًا عن قيام السفارة بتسكينهم في مقار مؤقتة لإقامتهم.

وقام السفير خليل بزيارتهم بمقر إقامتهم، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية، مؤكدًا على مواصلة السفارة لجهودها في تقديم كافة التسهيلات والإمكانات المتاحة لهم، وكذا متابعة توافد مزيد من المواطنين المصريين الذين عبروا الحدود وفي طريقهم إلى العاصمة السلوفاكية.