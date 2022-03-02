محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية «شبراملس»

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عدداً من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في قرية «شبراملس»، التابعة لمركز زفتى، وذلك خلال جولة مسائية، رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة.

تجديد مركز شباب «شبراملس» بـ6.4 مليون جنيه

بدأت الجولة بتفقد أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري وغرف خلع الملابس بمركز شباب شبراملس، بتكلفة 6.4 مليون جنيه، تلاه تفقد مجمع الخدمات الحكومية، الذي يوفر حزمة من الخدمات لسكان القرية، من خلال توفير مركز تكنولوجي، وسجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب بريد، ووحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب للتضامن الاجتماعي، وذلك بتكلفة 10 ملايين جنيه، وبلغت نسب نهو الأعمال به 84%.

مجمع زراعي بيطري ونقطة إسعاف بـ7.1 مليون جنيه

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد المجمع الزراعي البيطري، الذي يشارف على الانتهاء، حيث بلغت نسب نهو الأعمال به 97%، بتكلفة مالية تبلغ 5.4 مليون جنيه، واختتم «رحمي» الجولة بتفقد أعمال الإنشاء الجديد لنقطة إسعاف «شبراملس»، بتكلفة مالية 2.7 مليون جنيه، بنسبة إنجاز بلغت 85%.

يذكر أن المشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن، الذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 765 مشروعاً داخل 54 قرية و88 تابعاً، في نطاق مركز زفتى بمحافظة الغربية، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.