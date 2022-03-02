إنجازات «حياة كريمة» في بني سويف: مدارس وتأمين صحي وكباري

أبرزت المبادرة الرئاسية حياة كريمة إنجازاتها محافظة بني سويف بمركز ببا، إذ تشهد قرية «هلية» استمرار العمل بمجمع الخدمات الحكومية ونسبة التنفيذ 90٪، والانتهاء من مدرسة «هلية» إعدادي ونسبة التنفيذ 100٪، ومدرسة هلية الثانوية نسبة التنفيذ 65٪، والمجمع الزراعي ونسبة التنفيذ 55٪، ومشروع الغاز الطبيعي ونسبة التنفيذ 30٪، وزرع عمدان ورفع كفاءة المحولات الكهربائية ونسبة التنفيذ 50٪.

قرية «نزلة الزاوية»

وتشهد قرية نزلة «الزاوية» استمرار العمل مدرسه نزلة الزاوية الابتدائية جناح ملحق بنسبة التنفيذ 70٪، ومدرسة نزلة الزاوية الإعدادية جناح ملحق نسبة التنفيذ 95٪، والانتهاء من مدرسة زاوية الناوية الابتدائية رفع كفاءة نسبه التنفيذ 100٪، وفي قرية زاوية سليم جابر يستمر العمل في مدرسة سليم جابر تعليم أساسي نسبة التنفيذ 90٪، ومدرسة سليم جابر الإعدادية نسبة التنفيذ 80٪.

كما جرى تنفيذ محطة رفع صرف صحي بنسبة 20٪، ومستشفى التأمين الصحي الشامل بنسبة 10٪، والانتهاء من كوبري زاوية الناوية بنسبة 100٪، ومشروع الصرف الصحي بنسبة 80٪، ومشروع المياه بنسبة 80٪، وزرع أعمدة الكهرباء ورفع كفاءة محولات الكهرباء بنسبة 80٪.

قرية «المشارقة»

وفي قرية «المشارقة» فقد جرى الانتهاء من كوبري ونسبه التنفيذ 100٪، ومحطة الرفع نسبه التنفيذ 5٪، كما تشهد قرية علي كيلاني استمرار العمل بالمبني الإداري لمركز الشباب ونسبة التنفيذ 95٪، كوبري المشارقة ونسبة التنفيذ 90٪، رفع كفاءة المدرسة الابتدائية ونسبة التنفيذ 95٪، بمحطه الرفع ونسبة التنفيذ 25٪.

وفي قرية «طرشوب»، فإن هناك مشروع الصرف الصحي ونسبة التنفيذ 80٪، ومشروع المياه ونسبة التنفيذ 80٪، ومشروع الكهرباء ونسبة التنفيذ 80٪، ومستشفى التأمين الصحي ونسبة التنفيذ 15٪، وإنشاء جناح مدرسة طرشوب الابتدائية ونسبة التنفيذ 80٪، كما تم الانتهاء من كوبري عزبة محجوب نسبه التنفيذ 100٪ في عزبة محجوب.