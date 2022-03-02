س و ج.. كل ما تود معرفته عن شقق الإسكان المتوسط قبل انتهاء التقديم

أيام قليلة وينتهي التقديم لشقق الإسكان المتوسط لمشروعات «جنة، دار مصر، سكن مصر»، والتي أعلنتها صندوق الإسكان الاجتماعي منذ ما يقرب من 20 يوما، في عدد من المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، بمساحات تبدأ من 90 مترا، وبمقدم حجز يتناسب مع متوسطي الدخل.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء من تساؤلات حول مشروعات الإسكان المتوسط، نسرد كل ما تود معرفته عن مشروعات الإسكان المتوسط، وموعد انتهاء الحجز، بحسب ما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي في س و ج.

- متى ينتهي التقديم على مشروعات الإسكان المتوسط؟

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي موعد انتهاء حجز شقق الإسكان الاجتماعي، ليكون يوم 8 مارس الجاري، ما يعني أنه تبقى على حجز الشقق مدة زمنية تصل لـ 5 أيام فقط.

- ما المدن المتاح بها مشروعات الإسكان المتوسط؟

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي عدد من المدن المختلفة وفق كل مشروع من مشروعات الإسكان الاجتماعي، فبالنسبة لمشروع جنة متاح شقق في مدن «الشروق، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، 6 أكتوبر، العبور»، أما بالنسبة لمشروع دار مصر، متاح شقق في مدن «الشروق، حدائق أكتوبر، بدر، السادات، 15 مايو، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة»، وبالنسبة لمشروع سكن مصر متاح شقق في مدن «الشروق، القاهرة الجديدة، حدائق أكتوبر، المنيا الجديدة، بدر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، دمياط الجديدة، ناصر بغرب أسيوط».

- ما مقدم حجز كل مشروع من مشروعات الإسكان المتوسط؟

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مقدم الحجز الخاص بكل مشروع من مشروعات الإسكان المتوسط، فبالنسبة لمشروع «جنة» جاء مقدم الحجز الخاص بها ليكون 80 ألف جنيه، أما بالنسبة لمشروع «دار مصر» فجاء مقدم الحجز الخاص به ليكون بـ 60 ألف جنيه، أما مشروع «سكن مصر» فيكون مقدم الحجز الخاص بها 60 ألف جنيه.

كيف يمكن الحصول على كراسة الشروط الخاصة بالحجز؟

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي فرصة الحصول على كراسة الشروط إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص به، ليرفق مع المستندات المطلوبة عند التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي، ولا يمكن الحصول عليها من مكاتب البريد، مثلما كان يحدث مع إعلانات الإسكان السابقة.