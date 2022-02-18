4 مستندات مطلوبة من أصحاب المهن والأعمال الحرة لحجز شقة إسكان متوسط

إقبال كبير على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي، لحجز وحدات الإسكان المتوسط التابعة لـ«سكن مصر»، و«دار مصر»، و«جنة» في 15 مدينة بمحافظات مختلفة، منذ فتح باب التقديم في المشروعات الثلاثة يوم 15 فبراير الجاري، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% و8%.

وحددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في كراسات الشروط، مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة لأصحاب المهن و الأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، لحجز شقة من وحدات الإسكان المتوسط.

المستندات المطلوبة من أصحاب المهن والأعمال الحرة لحجز شقة إسكان متوسط

1- شهادة من محاسب قانوني معتمد، تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحا بها مهنة المتقدم.

2- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

3- شهادة التأمينات الاجتماعية إن وجدت، موضحا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

4- إثبا بأن مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهرا.

الأوراق المطلوبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

1- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

2- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

3- عدد 5 صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وهي كما يلي: «وثيقة الزواج أوالطلاق أو الوفاة - شهادات ميلاد الأبناء القصر - قيد عائلي مُميكن لصاحب الطلب ما عدا الأعزب، المطلقة، الأرملة».

4- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي: «كهرباء أو غاز أو مياه».

5- في حالة سبق الحجز بإحدى مشـروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة، يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

المقدم الخاص بالوحدات

يشترط دفع مقدم جدية الحجز الخاص بكل وحدة، ويبلغ المقدم الخاص بالوحدات السكنية التابعة لمشروع «سكن مصر» 40 ألف جنيه، فيما يبلغ مقدم وحدات مشروع «دار مصر» 60 ألفًا، بينما يبلغ المقدم الخاص بوحدات مشروع «جنة» 80 ألف جنيه.