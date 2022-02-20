تفاصيل الحجز وأنظمة السداد لراغبي الحصول على وحدات «جنة»: تصل لـ30 سنة

تطرح شقق جنة ضمن الإسكان المتوسط 2022، جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر - والمنيا الجديدة - والقاهرة الجديدة - والشروق - والعبور)، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 100م2 و151م2، على أن يسدد المواطن الراغب في الحصول على شقة ضمن الطرح 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد حجز وحدات «جنة»، وأنظمة السداد المتاحة، وفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أنظمة سداد وحدات «جنة»

1- سداد مقدم جدية الحجز لشقق جنة ضمن الإسكان المتوسط 80 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد قيمة مصروفات التسجيل 500 جنيه، دفعة واحدة لا تتجزأ ولا تسترد مرة أخرى.

2- يتضمن السداد النقدي أو التحويل بيانات الحاجز، وهي: (اسم المتقدم صاحب الطلب، ورقم بطاقة الرقم القومي سارية، ورقم الهاتف للمتقدم صاحب الطلب).

3- خلال 72 ساعة من موعد السداد، سيتمّ إرسال رسالة نصية للحاجز، تفيد تحصيل مبلغ مقدم جدية الحجز.

4- في حالة عدم وصول الرسالة أو وجود خطأ في بيانات الرقم القومي المسدد للمبلغ، يرجى التواصل على رقم 19995 من داخل مصر أو التواصل من خلال إرسال رسالة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني hdb-reservation@hdb-egy.com.

5- في حالة قبول الملف بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط، يتم استكمال باقي قيمة الحجز، بنسبة تتراوح ما بين 15% : 20% من قيمة الوحدة السكنية، أما باقي قيمة شقة جنة، يتم سدادها على أقساط شهرية، ضمن مبادرة التمويل العقاري.

مواعيد حجز شقق «جنة»

- تاريخ فتح باب التقدم ودفع مقدمات الحجز: 15-02-2022.

- تاريخ نهاية التقدم ودفع مقدمات الحجز: 08-03-2022.

- تاريخ بداية حجز الوحدات للمرحلة الأولى: 15-03-2022 09:00 ص.

- تاريخ نهاية حجز الوحدات للمرحلة الأولى: 15-03-2022 11:59 م.

- تاريخ بداية حجز الوحدات للمرحلة الثانية: 16-03-2022 09:00 ص.

- تاريخ نهاية حجز الوحدات للمرحلة الثانية: 24-03-2022 12:00 ص.