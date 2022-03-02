روسيا تنفي طرد السفير الأمريكي

نفت وزارة الخارجية الروسية، طرد السفير الأمريكي من موسكو، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا تدرس إجراءات الرد على طرد واشنطن 13 دبلوماسيا روسيا.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

فيما قال مسؤول أمريكي، إنه لا تغييرات جوهرية على الأرض في أوكرانيا منذ أمس.

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدعو روسيا إلى وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا، مستنكرة بأشد العبارات الحرب في أوكرانيا.