البابا عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا: أمر مفزع يهدد العالم بالفناء

أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن أسفه بسبب الحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن العالم لا يحتمل الحروب، بعد أن عانى من ويلات جائحة كورونا.

وأشاد البابا تواضروس، في كلمته خلال اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بجهود الدولة المصرية التي نجحت في إعادة الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا.

البابا: ربنا يستر على العالم

وقال البابا تواضروس الثاني: «نحن في الكنيسة القبطية نأسف كثيرًا لهذه الحرب التي بدأت من حوالي أسبوع وشئ مؤسف جدًا ما نراه وما نسمعه، ربنا يستر على العالم كله، نأسف لهذه الحرب التي بدأت بين بلدين شقيقين، وكنيستهم كنيسة واحدة، وشعبهم شعب واحد، ولهم لغة واحدة، وهما أصدقاء جدًا لمصر. نتألم لسقوط ضحايا ومصابين، وللخراب والدمار الحادث هناك، والحروب في هذه الأيام تستخدم أسلحة متقدمة بخلاف الحروب قديمًا، وهو أمر مفزع يهدد العالم بالفناء».

وتابع بطريرك الكرازة المرقسية: «بدأنا نجد أعدادًا كبيرة من النازحين واللاجئين، وبعد أن كانت الناس تعيش في سلام؛ تحول الوضع لصورة مؤلمة جدًا، وللأسف الحكمة غائبة عن قادة كثيرين، والاستفزاز يجلب عنف، وغياب الحكمة هو الذي أوصل الأمور إلى الوضع الحالي».

البابا: لسنا في وضع يسمح بتحديد الطرف المخطئ

وأوضح: «لست في موضع يسمح لي بأن أحدد الطرف المخطئ، ولكننا نصلي من أجل هذا الأمر ومن أجل العالم كله، ولا سيما أن الوضع في العالم لا يحتمل حربًا جديدة، يكفي ما فعله فيروس كورونا في العالم، الذي راح ضحيته خمسة ملايين شخص، وأصيب به 500 مليون، وهي في حد ذاتها حرب من الفيروس، وللأسف الإنسان دومًا يتناسى ويعود ليدخل في حرب، ولا شك أن هناك من يتألمون ومن فقدوا بيوتهم».

دعوة للصلاة من أجل الشعوب المتألمة

ودعا بطريرك الإسكندرية، للصلاة من أجل للشعوب المتألمة، موضحًا: «نصلي لأجل هذه الشعوب المتألمة، وأرجوكم صلوا من أجل هذه البلاد ومن أجل السلام فيها، لكي يعم السلام في العالم كله، صلوا من أجل أن يصل الطرفان إلى التفاوض وإلى صنع السلام الذي هو الصناعة الصعبة».

وأشاد البابا بالجهود المصرية لإعادة الطلبة المصريين من أوكرانيا، موضحًا: «وفي هذا المجال نشكر مصر ونشكر فخامة الرئيس على الطائرات التي أعادت أبناءنا الدارسين في أوكرانيا أعداد كبيرة جدًا حوالي 8 آلاف دارس».