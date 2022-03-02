وفاة المتهم بالتخلص من أطفاله الـ3 في واقعة المرج بعد تحويل أوراقه للمفتي

بعد أكثر من 48 شهرا على تداول واقعة قتل أطفال المرج علي يد عاطل ورفقة زوجته الأولى والثانية، والمعروفة إعلاميا بـ«مذبحة المرج»، التي أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار فيها، وقضت بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى فضيلة مفتي الجمهورية، إذ أصيب المتهم الرئيسي بأزمة قلبية حادة، بعد سماع القرار، تسببت في وفاته في الحال قبل محاولة إسعافه.

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، إحالة المتهمين في قضية مقتل أطفال على يد زوجة والدهم وبعلم والدتهم، في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة مذبحة المرج، إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في حكم إعدامهم، وتحديد جلسة 27 إبريل للنطق بالحكم.

واستلمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تقرير الطب الشرعي في قضية مقتل أطفال على يد زوجة والدهم وبعلم والدتهم، في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة مذبحة المرج، والتي راح ضحيتها 3 أطفال.

قتل عمد مع سبق الإصرار

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين، إيمان. ز، 32 عاما، عاملة، وأحمد. ع، 33 عاما، عاطل، وهالة. م، 50 عاما، ربة منزل، تهمة قتل الأطفال «مالك، جنا، أحمد حديث الولادة»، أبناء المتهمين الأولى والثاني عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتا النيّة وعقدا العزم على قتلهم، وأعدا لذلك الغرض إناء بلاستيكيا مملوءًا بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم.

واقعة مذبحة المرج

وتلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغا من ربة منزل يفيد بأنّ أبًا قتل أطفاله الثلاثة، منذ 3 سنوات بمنطقة المرج، بعد إغراقهم في إناء بلاستيكي، وإلقاء جثثهم في الرشاح.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، بشأن البلاغ المقدم تبيّن صحته، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات.

وجاء في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أنّ الجريمة برمتها خطط لها المتهمة هالة، كونها عاقرًا لا تنجب، فكانت ترغب في التخلص من الأطفال الثلاثة، فأعدت الخطة التي تفوقت فيها على الشيطان، بالاتفاق مع زوجها بعد أن سربت الشك في قلبه حول نسب الأطفال من زوجها.

وأضافت التحقيقات، أنّ المتهمة لم تكتفِ بذلك، بل طلبت من زوجها إجبار والدة الأطفال «إيمان» على تنفيذ الجريمة، وقتل فلذات أكبادها بيديها.