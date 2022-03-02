مي عبد الحميد: 21500 شخص تقدموا في مشروع الإسكان الجديد.. والأعداد تتزايد

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح اليوم عدة مشروعات إسكان لكافة فئات الدخل، موضحة أن إجمالي عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الجديد بلغ حتى الآن 21 ألفا و500 متقدم مع توقعات بزيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة لا سيما بعد افتتاحات الرئيس السيسي اليوم، مؤكدة في الوقت ذاته أنه يتم بحث زيادة عدد الوحدات لخدمة المواطنين.

مساحات الوحدات من 100 متر إلى 151 متر في ثلاثة مشروعات

وأضافت «عبد الحميد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مساحات الوحدات من 100 متر إلى 151 متر في ثلاثة مشروعات، ومن شروط الحصول على شقة إثبات الدخل، إيصال مرافق، مؤكدة في الوقت ذاته أن الدولة نفذت 540 ألف شقة ضمن الإسكان الاجتماعي في المحافظات، و50 ألف وحدة ضمن الإسكان المتوسط، بينما مشروع سكن مصر فأنه يتم طرح وحدات سكنية بتسع مدن ضمن المشروع بمساحات تتراوح ما بين 106 م2 إلى 133 م2.

مشروع سكن مصر

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن مشروع سكن مصر سيكون بمقدم جدية حجز يبلغ 40 ألف جنيه، وذلك في «الشروق- القاهرة الجديدة- حدائق أكتوبر- المنيا الجديدة- بدر- أكتوبر الجديدة- العبور الجديدة- دمياط الجديدة- ناصر غرب أسيوط»، بإجمالي 3308 وحدات سكنية، وذلك بواقع 672 وحدة سكنية بمدينة الشروق ويتراوح سعرها ما بين 747 ألف جنيه تقريبًا إلى 984 ألف جنيه تقريبًا.