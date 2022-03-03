وظائف خالية في بنك الإسكندرية لراغبي العمل بالبنوك.. اعرف الشروط

تعد الوظائف الخالية في البنوك من أكثر الوظائف التي يحرص الكثيرون على البحث عنها بمجرد الحصول على شهادة التخرج من الكليات، خصوصا خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات وأصحاب الخبرة في مجال العمل المصرفي، لذلك أعلن بنك الإسكندرية عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة للعمل في فروعخه العاملة في مصر.

وحدد بنك الإسكندرية في إعلانه الوظائف الخالية تفاصيل هذه الوظائف، لذلك نقدم من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف ومسؤليات العمل، وفق إعلان البنك عن الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لـ الوظائف الخالية في بنك الإسكندرية

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة المخاطر التشغيلية.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خلفية في المجال المصرفي.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات اتصال جيدة جدا.

- أن يكون مستواه جيد جدا في التفكير التحليلي.

- أن يكون لديه القدرة على القيام بتحديد وتقييم المخاطر التشغيلية في وحدات الأعمال.

مسؤوليات الوظائف الخالية في بنك الإسكندرية

- متابعة وتنفيذ الخطة لمنع وإزالة وتخفيف مخاطر التشغيل.

- تتبع ومراقبة قضايا مخاطر التشغيل وإجراءات التخفيف لوحدات الأعمال.

- إعداد تقارير حول قضايا المخاطر التشغيلية والقرارات بشكل دوري.

- المساعدة في تحديد وتقييم مجالات المخاطر عبر الأنشطة التشغيلية.

- التحقيق في الأسباب الجذرية للمخاطر التشغيلية وتقديم الدعم لتخفيف المخاطر.

- تطوير علاقة قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وشركاء الأعمال من خلال معالجة القضايا أو المخاوف في الوقت المناسب.

- المساعدة في تحديث سياسات وإجراءات المخاطر التشغيلية بأحدث التقنيات وأفضل الممارسات الصناعية.

- إجراء دورات تدريبية للتوعية بالمخاطر التشغيلية لضمان ترسيخ ثقافة المخاطر التشغيلية في جميع أنحاء البنك.

- التأكد من أن إدارة المخاطر التشغيلية متأصلة في جميع المنتجات والأنشطة والعمليات والأنظمة المصرفية.