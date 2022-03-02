الدفاع الرومانية: مقتل طاقم مروحية أثناء البحث عن طائرة اختفت فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، اختفاء إحدى طائراتها الحربية، ومروحية توجهت للبحت عنها في منطقة البحر الأسود.

وأوضح موقع «رومانيا ديفينس» أن طائرة من طراز «ميج 21» من سلاح الجو الروماني، اختفت من على الرادار، وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وأضاف أن مروحية توجهت للبحث عنها اختفت أيضا، وقتل الطاقم الذي كان على متنها، ويبلغ عددهم 5 أفراد.

فيما أفادت وسائل إعلام، بأن طائرة الإنقاذ التي اختفت أيضا، سقطت على بعد 200 كم من الحدود الأوكرانية.