«حياة كريمة» تواصل إنجازاتها في الغربية وأسيوط.. فلاتر ومدارس ومجمعات

تنشر مبادرة حياة كريمة أعمالها، في جميع أنحاء الريف المصري، للتخفيف عن كاهل المواطن، ورفع مستوى معيشته، من أجل توفير حياة كريمة لهم، من خلال نشر القوافل الطبية، إنشاء المجمعات الخدمية، المستشفيات، توصيل خطوط المياة الصالحة للشرب، فضلا عن الغاز الطبيعي، والمدارس، ومشروعات الصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى التطوير وتحقيق التنمية من أجل الارتقاء بالمواطن.

تركيب 100 فلتر بمنازل المستحقين بقرى حياة كريمة بالمجان

أعلنت محافظة الغربية تركيب 100 فلتر مياه، بمنازل المستحقين بقرى حياة كريمة بالمجان تماماً بالتعاون مع شركة الفارس لأنظمة معالجة المياة، موضحة أن أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالغربية استقبلوا شركة الفارس لأنظمة معالجة المياه بمقر الوحدة المحلية بقرية سنباط.

وأوضحت المحافظة أنه تم الانتهاء من تركيب عدد 15 فلترا بالمنازل بقرية كفر شبر اليمن التابعة للوحدة المحلية بقرية شبراملس، و22 فلتر مياه بقرية ميت المخلص التابعة للوحدة المحلية لقرية شرشابه، ليصل إجمالي ماتم تركيبه 37 فلتر مياه، كما يجري التنسيق لتركيب باقي الفلاتر بباقي القرى، ضمن حياة كريمة الشركة لتركيب عدد 500 وحدة معالجة منزليه للأسر المستحقة داخل قرى حياة كريمة بالمحافظات المختلفة.

مجمع الخدمات الحكومية ومدرسة منشية ناصر ضمن أعمال حياة كريمة في أسيوط

في محافظة أسيوط مركز ديروط، أعلنت المبادرة ما توصلت إليه أعمالها، إذ انتهت المبادرة من 80% من أعمال تشيد مجمع الخدمات الحكومية، 55% من مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية، وإنهاء أعمال الصرف الصحي وإحلال وتجديد شبكات المياه، وأعمال تمديد كابلات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتطوير مدرسة منشية ناصر المشتركة للتعليم الأساسي، بجانب إجراء عدة لقاءات مع المواطنين أمام هذه المشروعات لقياس مدى رضا المواطنين وملاحظاتهم الخاصة بالمبادرة، بحسب ما أعلنه المنسق الميداني لحياة كريمة بالمحافظة.