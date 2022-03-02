سفير مصر بالمجر: 68 شخصا قادما من أوكرانيا سكنوا في فنادق لائقة

قال محمد الشناوي، سفير مصر بالمجر، إن السفارة المصرية بالمجر تتعامل مع كافة المصريين القادمين من دولة أوكرانيا بشكل منظم وسلس، إذ جرى استخدام كافة الوسائل المتاحة من صفحات التواصل الاجتماعي، وعليها يجري وضع كل ما يخص كيفية دخول المجر للقادمين من أوكرانيا.

التواصل مع كافة الجاليات المصرية

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن السفارة تتواصل مع كافة الجاليات المصرية سواء في المجر أو أوكرانيا، من أجل التأكد لضمان وصول المعلومة لكل المواطنين المصريين العابرين للحدود، موضحًا: «بناء على هذه الخطوة بدأ المواطنين يبعتوا صور جواز السفر وبعتناها للسلطات المجرية لتسهيل دخولهم عبر الحدود».

اختيار أفضل أماكن الإقامة المناسبة للمصريين

وأوضح أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين السفارة المصرية والسلطات المجرية، وجرى اختيار أفضل أماكن الإقامة المناسبة للمصريين القادمين من المجر، مؤكدًا: «فيه أماكن روحناها لقيناها غير لائقة.. ورفضنا نحجز فيها أماكن».

وتابع: «غادر 19 مصريًا من المجر قادمين إلى مصر، إذ أن هناك رحلتين مباشرتين أسبوعيًا من المجر إلى مصر، موضحًا: «أنا روحت المطار إمبارح، واتأكدت أنهم سافروا، ومعندهمش طلبات قبل ما يسافروا، وسكنا 68 فردًا في فنادق لائقة بالعاصمة المجرية، وفيه عدد حوالي 25 شخصًا آخرين جايين لوحدهم غير اللي جايين بأوتوبيس، وهيوصلوا بكرة 8 الصبح».