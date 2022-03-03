مقتل 7 عسكريين من الجيش الروماني في تحطم مروحية قرب البحر الأسود

لقي 7 عسكريين في الجيش الروماني، مصرعهم في حادث تحطم مروحية قرب البحر الأسود أثناء مهمة بحث عن طائرة مقاتلة لا يزال قائدها مفقودا.

وكانت مروحية من طراز « آي أيه أر330»، انطلقت في وقت سابق، بحثا عن مقاتلة «ميج-21» فقد الاتصال بها واختفت عن الرادار فوق البحر الأسود، فيما قالت تقارير إعلامية، إن الطائرة «ميج-21» أوكرانية، وكانت ترافق طائرة حربية رومانية.

الدفاع الرومانية: استمرار عمليات البحث على قائد طائرة مفقودة

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الرومانية، الجنرال كونستانتين سبانو في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن العمليات للعثورعلى قائد طائرة من طراز «ميج-21» مفقودة، ما زالت جارية.

وأوضحت وزارة الدفاع الرومانية، أن قائد المروحية «آي أيه آر 330-بوما»، أبلغ عن ظروف جوية غير مواتية، قبل تحطمها، فيما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى سقوط المروحية قرب قرية «جورا دوبروجي» الواقعة شرقي رومانيا.

وأوضح سبانو لتلفزيون «ديجي24»، أنه من السابق لأوانه مناقشة الأسباب المحتملة، مضيفا: «بالتأكيد كانت هناك ظروف جوية غير مواتية لكن لا يمكننا التعليق الآن».

رئيس رومانيا يعرب عن تعاطفه لـ فقدان 7 جنود

بدوره، عبر الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس عن أسفه العميق وتعاطفه لـ فقدان 7 جنود من قاعدة ميخائيل كوجالنيسينو الجوية.

في عام 2018 ، لقي طيار في سلاح الجو الروماني، مصرعه جراء تحطم طائرته المقاتلة من طراز «ميج 21 لانسر» خلال معرض جوي في جنوب شرقي البلاد.

جدير بالذكر، أن سلاح الجو الروماني، لا يزال يعتمد على طائرات «ميج» التي تعود إلى الحقبة السوفيتية للقيام بمهام الشرطة الجوية على الرغم من أنها تقوم بتحديث سلاحها الجوي.