القوات الروسية تفرض حظر تجول ليلي في «خيرسون»

قال رئيس بلدية «خيرسون» الأوكرانية، إيجور كوليخاييف، إن القوات الروسية فرضت قيودا على حركة السيارات في المدينة، مشيرا إلى ان العلم الأوكراني سيبقى على المباني مقابل التزام المدينة بالمطالب الروسية.

وأضاف كوليخاييف، أن القوات الروسية فرضت حظر تجول ليلي، في المدينة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

رئيس خيرسون: نعمل لتأمين المدينة

وتابع كوليخاييف: «نعمل لتأمين المدينة ونحاول التعامل مع عواقب الهجوم، المدينة لم تكن لديها أسلحة ولم تكن عدوانية».

وأشار رئيس البلدية الأوكرانية، إلى صعوبات كبيرة في جمع الموتى ودفنهم، فيما أعلنت قوات جهورية «دونيتسك» الشعبية، التي اعترفت بيها موسكو في وقت سابق، محاصرة مدينة «ماريوبول» الواقعة في جنوبي شرقي أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قال موقع «ذا كييف إندبندنت»، إن القصف الروسي خلف دمارا واسعا في «خاركيف»، فيما أشارت وكالة الأنباء الأوكرانية، إلى مقتل 4 أشخاص وطفلين اثنين في غارة جوية روسية على «إيزيوم» بـ«خاركيف».

صحيفة أمريكية: الصينيون علموا مسبقا بنية روسيا القيام بهجوم على أوكرانيا

بدورها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن الصين طلبت من روسيا إرجاء هجومها على أوكرانيا حتى انتهاء «الألعاب الأولمبية الشتوية»، موضحة أن الصينيين علموا مسبقا بنية روسيا القيام بعملية عسكرية على أوكرانيا.

وشجبت واشنطن، أمس الأربعاء، خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستفزازي حول الأسلحة النووية، وقالت وزراة الخارجية الأمريكة، إن الإعلان الروسي، يمثل ذروة عدم المسؤولية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي، أن هذا الخطاب خطير ويزيد من مخاطر سوء التقدير، وفقا لما ذكرته شكبة «سكاي نيوز» الإخبارية.