الأمم المتحدة: ملتزمون بتوصيل المساعدات للمتضررين في أوكرانيا

قال الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة ملتزمة بتوصيل المساعدات للمتضررين من الصراع الدامي في أوكرانيا، موضحا أن المناشدات الإنسانية بشأن أوكرانيا لقيت استجابة كبيرة

بدورها، قالت «المحكمة الجنائية الدولية»، إنها فتحت رسميا تحقيقا حول الحرب في أوكرانيا، موضحة أنها بدأت العمل على جمع الأدلة بشأن الحرب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت منظمة «الأمم المتحدة»، أشارت في وقت سابق، إلى ارتفاع حصيلة الضحايا في أوكرانيا إلى 227 قتيلا و525 جريحا.

من جانبه، قال مستشار الرئيس الأوكراني، مساء أمس الأربعاء، إن وفد كييف انسحب من جولة المحادثات مع روسيا التي كان مزمعا إجراؤها اليوم الخميس.

وكانت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أعلنت في وقت سابق، أن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، وقال المتحدث باسم الرئاسة، دميتري بيسكوف، إن وفد موسكو سيكون جاهزا لمتابعة المحادثات.

بلينكن: سنستمر بتصعيد العقوبات ضد بيلاروسيا

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، قال، مساء أمس الأربعاء، إن بلاده ستستمر بتصعيد العقوبات ضد بيلاروسيا إذا واصلت مساعدتها لروسيا في عملية موسكو العسكرية الخاصة على أوكرانيا، مضيفا في مؤتمر صحفي، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد إجماع المجتمع الدولي على رفض العملية الروسية.

موسكو تشيد بشجاعة العسكريين الروس أثناء تأدية مهامهم في أوكرانيا

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أشادت في وقت سابق، بشجاعة العسكريين الروس واحترافيتهم أثناء تأدية مهامهم في أوكرانيا، وقالت الوزارة الروسية، إن الجنود والضباط الروس يظهرون الشجاعة والإباء والبطولة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وخصت الدفاع الروسية، بالذكر بعض التشكيلات والأفراد منها طاقم إحدى الدبابات الروسية بقيادة الرقيب نيمتشينكو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان الجيش السويدي، قال في وقت سابق، إن 4 طائرات مقاتلة روسية انتهكت لفترة وجيزة المجال الجوي السويدي فوق «بحر البلطيق».

وكان رئيس حزب «الحلم» الحاكم في جورجيا، إيراكلي كوباخيدزه، قال في وقت سابق، إن الحزب قرر، تقديم طلب فوري لعضوية «الاتحاد الأوروبي»، مضيفا للصحفيين، إن جورجيا تدعو «الاتحاد» إلى مراجعة الطلب بشكل عاجل واتخاذ قرار بمنح جورجيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح كوباخيدز، أن القرار جاء بناء على السياق السياسي العام والواقع الجديد، مضيفا أن دمج بلاده في «الاتحاد الأوروبي» سيضعها على طريق يقود البلاد إلى زيادة نوعية في رفاه السكان وأمن المواطنين وإنهاء الاحتلال.