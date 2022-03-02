الأرصاد تكشف طقس 72 ساعة قادمة.. برد ومطر ورياح

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية، والوجه البحري، فى حين يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفئ على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

سرعة الرياح تصل الى 70 كم فى الساعة

مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على جميع محافظات الجمهورية، كما يسود طقس غائم جزئيا على جميع الأنحاء، وتقل فرص سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة ومتقطعة على السواحل الغربية وشمال محافظات الوجه البحري.

كما أشارت الأرصاد، إلى أن سرعات الرياح ستتراوح بين 60-70 كم فى الساعة، وتتراوح ارتفاع الأمواج بين 3-5 متر، ما يعوق الأنشطة البحرية.

وتابعت الأرصاد، أن طقس الجمعة، سيكون معتدل الحرارة، على السواحل الشرقية والقاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ودافئ على جنوب الصعيد، مع ظهور الشبورة المائية فى الصباح الباكر.

الحرارة تعود فى طقس الجمعة

فى حين يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل السبت المقبل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشرقية، ودافئ على محافظات جنوب البلاد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومائل للدفئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع وجود طقس غائم نسبي على جميع المحافظات عد شمال وجنوب الصعيد، واستمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 3 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى17 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 4 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 5 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 10.