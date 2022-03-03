«التعليم» تحدد موقف الطالبات المتزوجات والمنازل من امتحانات الدبلومات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف الطالبات المتزوجات، من امتحانات الدبلومات الفنية 2022، موضحة أن المدارس الفنية نظام «السنوات الثلاث والسنوات الخمس»، تتقدم الطالبات المنتظمات في الدراسة لامتحان الدبلوم من الخارج وفقا لما يسمى بـ«نظام العمال»، الخاص، بالمدارس الفنية نظام السنوات الثلاث، في نفس العام الدراسي طبقاً لفتوى الشئون القانونية، حال ثبوت زواجهن بالمستندات الرسمية الموثقة.

تفاصيل كتابة استمارة طلاب المنازل

وبالنسبة لطلاب المنازل المتقدمين للامتحان من الخارج، أكدت وزارة التربية والتعليم في خطاب لها، أنّ طلاب المنازل الذين يرغبون في التقدم للامتحان يجب اعتماد استماراتهم من آخر مدرسة كانوا مقيدين بها، ويؤدون الامتحان مع طلابها ويُرفق بيان رسوب معتمد باستمارة الطالب، إذا كان قد سبق له التقدم لامتحان الدبلوم أكثر من مرة واحدة.

وشددت الوزارة على ضرورة إرفاق بيان نجاح للطالب من الصف الأول إلى الصف الثالث نظام السنوات الثلاث مع الاستمارة وبيان نجاح الطالب في امتحانات النقل، ولصق طوابع الدمغة المقررة واستيفاء بيانات الإقرارات الموجودة باستمارة التقدم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة مراجعة واعتماد بيانات الاستمارة من واقع سجلات شئون طلاب المدرسة وتحرير كشوف «12 د»، امتحانات، من أصل 3 صور لكل تخصص على حده واعتماده بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية المختصة لصحة البيانات.

استعلام من قبل المدرسة للتأكد من صحة البيانات

وأوضحت الوزارة أنّ استمارة طلاب المنازل يجب أن تشمل على بيان بعدم تقدم الطالب لامتحان الدبلوم، حال وجود سنوات فاصلة بين عام نجاحه بالصف الثاني وعام التقدم للدبلوم بالنسبة لنظام السنوات الثلاث مجمعة لكل السنوات وبين عام النجاح بالصف الرابع وعام التقدم للدبلوم نظام السنوات الخمس.

وأكدت الوزارة أنه في جميع الحالات يتم إجراء استعلام من قبل المدرسة للتأكد من صحة البيانات المقدمة من طلاب المنازل.