الأرصاد تحذر هذه المدن من ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. تصل إلى 30

كشفت التقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس، على 10 مدن مختلفة من أنحاء الجمهورية، وعدم تأثر هذه المدن بالمنخفض الجوي البارد الذى تشهده مصر حاليا.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن عددا من المحافظات والمدن فى جنوب البلاد، لا تزال تشهد اليوم، ارتفاعًا فى درجات الحرارة والتى تتراوح ما بين 25 و30 درجة مئوية، بانخفاض ما بين 1 و2 درجة فقط عن الأيام الثلاثة الماضية.

منخفض بارد على شمال ووسط البلاد

وأفادت الأرصاد فى بيان صادر عنها، أن هذه المدن لن تتأثر كثيرًا بالمنخفض الجوي البارد القادم من جنوب غرب أوروبا، نظرًا لأنها تقع فى جنوب البلاد، كما أن قوة المنخفض الجوي تقل كلما توغلنا الى الداخل، لهذا فإن تلك المدن لن تشهد انخفاضًا فى درجات الحرارة اليوم، على عكس محافظات شمال ووسط البلاد، التي تشهد انخفاضًا منذ فجر اليوم، إذ انخفضت درجات الحرارة ما بين 5 و7 درجات عن الأيام الماضية.

وسيشهد طقس اليوم، تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها أمطار ما بين متوسطة ومتفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء وشمال وجنوب محافظات الوجه البحري، كما سيكون هناك فرصة لتساقط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

محافظات تشهد ارتفاع درجات الحرارة

بلطيم 25- 11

الغردقة 25- 14

مرسى علم 26- 14

قنا 30- 10

الأقصر 28- 10

أسوان 30- 12

إدفو 29-12

أبو سمبل 28-11

شلاتين 30- 12

أبو رماد 28- 13

حلايب 29- 13