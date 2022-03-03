الإسكان: 13 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة بني سويف
كتب:
الوطن
09:44 ص | الخميس 03 مارس 2022
الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّه جرى الانتهاء من تنفيذ مشروعين لمياه الشرب، وتسليمهما ابتدائيا بمحافظة بني سويف، وهما محطة مياه ميانة، بطاقة 8.5 ألف م3/يوم، وبتكلفة 55 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة مياه الواسطى، بطاقة 6 آلاف م3/يوم، وبتكلفة 70 مليون جنيه.
مشروعات مياه الشرب ببني سويف
وأضاف وزير الإسكان، أنّه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، لزيادة الضغوط وتحسين الخدمة في بني سويف، وهي: مشروع توسعات محطة مياه دشطوط، بطاقة 5/20 ألف م3/يوم، وبتكلفة 100 مليون جنيه، ومشروع توسعات مياه اشمنت، بطاقة 51/102 ألف م3/يوم، وبتكلفة 207 ملايين جنيه، ومشروع توسعات مياه الفشن، بطاقة 34 ألف م3/يوم، وبتكلفة 170 مليون جنيه.
مشروعات الصرف الصحي في بني سويف
وأشار الجزار، إلى الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات للصرف الصحي بالمحافظة، وهي: توسعات محطة معالجة صرف صحي أبوصير الملق، بتكلفة 197 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي طنسا، بتكلفة 25 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحى دشاشة، بطاقة 23 ألف م3/يوم، وبتكلفة 450 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى اهناسيا، بطاقة 10/15 آلاف م3/يوم، وبتكلفة 12.5 مليون جنيه.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنّه جارٍ تنفيذ 4 مشروعات للصرف الصحى، وهي: محطة معالجة ميانة، بطاقة 15 ألف م3/يوم، وبتكلفة 120 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة أبوصير الملق (مرحلة ثانية)، بطاقة 12 ألف م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة ناصر (دنديل)، بطاقة 40 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة زاوية الناوية، بطاقة 10 آلاف م3/يوم.
وقال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إنّ 55 منطقة ريفية بمحافظة بني سويف، تتمتع بخدمات الصرف الصحى، بما نسبته 24.6% من المناطق الريفية، ويقطنها 374 ألف نسمة، بما نسبته 22% من سكان الريف، بينما تم وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحي لـ19 منطقة ريفية، نسبتها 8.5%، ويقطنها 210 آلاف نسمة، بما نسبته 12.35% من سكان الريف، إضافة إلى المناطق الريفية الجاري توصيل الصرف الصحىي لها، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وعددها 51 منطقة، بنسبة 22.7%، ويقطنها 363 ألف نسمة، بما نسبته 21.35% من سكان الريف بالمحافظة، بجانب عدد من المناطق الريفية تحت الدراسة.