سناء يونس.. أيقونة كوميديا الموقف (فيديو)

اليوم تحل ذكرى ميلاد أيقونة كوميدية، تركت بصمة مهمة في عالم السينما، وعشقها الجمهور من خلال ثنائي مميز مع فؤاد المهندس، فراح يردد إيفيهاتها الشهيرة لشخصية «فوزية» في «سك على بناتك»، هي القديرة سناء يونس.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «سناء يونس.. أيقونة كوميديا الموقف».

بداية علاقتها بالمسرح

وُلدت سناء علي يونس في 3 مارس عام 1942م في مدينة الزقازيق، وبدأت علاقتها بالفن من مسرح جامعة الإسكندرية، من خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب.

عملها في المسرح الحر.. وأول فيلم

عملت سناء يونس بفرق المسرح الحر منذ شبابها، وقدمت العديد من الأدوار والشخصيات المختلفة في أفلام السينما والمسرح والتلفزيون، حيث تعدى رصيدها 40 فيلمًا، وبلغ ما قدمته من مسرح وسينما وتيلفزيون 144 عملاً.

وبدأت مسيرتها الفنية رسميًا من فيلم «إضراب الشحاتين» عام 1967م مع الفنانة لبنى عبدالعزيز والفنان الراحل كرم مطاوع.

دور صغير في فيلم «صغير على الحب»

وشاركت سناء يونس بدور صغير في فيلم «صغيرة على الحب»، وكانت انطلاقتها الحقيقية في المسرح مع الفنان فؤاد المهندس الذي اكتشف فيها الكوميديانة القديرة المحترفة في أداء كوميديا الموقف، وقدمت معه عدة مسرحيات متميزة من أشهرها «سك على بناتك» و«هالة حبيبتي».

سناء يونس مذيعة مرتان

خاضت سناء يوسف تجربة العمل كمذيعة مرتين، الأولى عبر شاشة دبي من خلال برنامج «على المكشوف»، والثانية في قناة النيل للمنوعات من خلال برنامج «سناء يونس دوت كوم»، وكان لها نصيب في السينما من خلال تقديم أكثر من 40 فيلمًا، وتألقت في الدراما التلفزيونية، وظلت أحد الوجوه المميزة في مسلسلات «الدم والنار» و«بوابة الحلواني» و«ليالي الحلمية».