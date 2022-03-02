أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 2-3-2022 في مصر

تغير سعر البيع والشراء المتعلقة بـ أسعار العملات الأجنبية أمر وارد الحدوث خلال تلك الفترة، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وظهور تحالفات وقوى مؤدية للتدخل وأخرى مناهضة، لذا سعر الدولار واليورو والريال والدينار وغيرها من العملات تحظى باهتمام الناس يوميا.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 2-3-2022 أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة والتي جاءت كما يلي:

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

بيع الريال السعودي في ذات البنك بسعر 4.19 جنيه مقابل 4.18 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.28 جنيه مقابل 4.26 جنيه للشراء، فيما سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 51.93 جنيه للبيع مقابل 49.63 جنيه للشراء.

وسجّلت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 2-3-2022، في بنك مصر، سعر 15.74 جنيه لبيع الدولار الأمريكي، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر 17.67 جنيه مقابل 17.39 جنيه للشراء، كما بيع الجنيه الإسترليني بسعر 21.10 جنيه مقابل 20.82 جنيه للشراء.

فيما سجل الدولار أفضل سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث وصل إلى 15.68 جنيه، فيما جاء بنك مصر اليوم الأربعاء كأفضل البنوك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

ويعتبر أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك saib حيث وصل إلى 51.65 جنيه، فيما جاء بنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك التي تشتري منها الدينار الكويتي بسعر 51.8862 جنيه.

وجاء بنك مصر من أفضل البنوك لبيع الريال السعودي اليوم الأربعاء 2-3-2022، بسعر 4.18 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الريال السعودي بسعر 4.18 جنيه.

وصُنّف بنك مصر كأفضل البنوك لبيع الدرهم الإماراتي، بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم، بسعر 4.269 جنيه.

وسجل اليورو أفضل سعر له في البنك المركزى المصري، حيث بلغ نحو 17.66 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.67 جنيه، واحتل البنك المركزي صدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء بسعر 20.96 جنيه، مقابل بنك كريدي أجريكول، لشراء الجنيه الإسترليني بسعر20.84 جنيه.