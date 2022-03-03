الجامعات: تطعيم الطلاب بالجرعة المعززة وضبط جداول المحاضرات في رمضان

انتظمت الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني منذ انطلاقها 19 فبراير الماضي، مع تشديد الإجراءات الاحترازية، ونفى عدد من رؤساء الجامعات صدور أي قرار بتعطيل أو تأجيل للدراسة في الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار فعاليات التطعيم بلقاح كورونا.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استمرار الدراسة بالفصل الدراسي الثاني دون رصد أي مشكلات أو أزمات تتعلق بها، مشيراً إلى أنّ هناك استعدادات على أعلى مستوى لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا، والتأكيد على ضرورة ضبط الجداول الدراسية وحضور المحاضرات تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك 2022، مشدداً على ضرورة الاهتمام بإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

جامعة سوهاج : استمرار خطة تطعيمات كورونا

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنّ الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يخص مواعيد بدء ونهاية الفصل الدراسي الثاني مع التشديد على تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً انتظام العمل بمختلف الكليات اليوم دون رصد مشكلات، لافتا إلى استمرار تنفيذ خطة التطعيمات بلقاحات كورونا، خاصة الجرعة الثالثة المعززة وفقًا لتوجيهات الأعلى للجامعات خاصة للحالات التي حددتها وزارة الصحة، فضلا عن التشديد علي مراعاة فرق التوقيت للمحاضرات في شهر رمضان المبارك للتخفيف عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وضمان تحصيل الطالب للمواد الدراسية بكفاءة.