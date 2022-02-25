3 جامعات تعلن نجاح الكتاب الإلكتروني بالترم الأول: سهّل عملية الاطلاع

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، نجاح تطبيق تجربة تطبيق الكتاب الجامعي الإلكتروني خلال الفصل الدراسي الأول، بجانب الإنجاز في سرعة الانتهاء من تصحيح امتحانات الترم الأول وإعلان النتائج في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وأضافوا لـ«الوطن»، أن الكتاب الجامعي الإلكتروني سهل على الطلاب عملية الاطلاع في أسهل وقت ولم يقيدهم بمعلومات محددة بل أتاح لهم البحث في مصادر معرفية أخرى، لافتين إلى أن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، ووسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

إعلان نتائج الامتحانات على أكمل وجه وفي وقت قياسي

قال الدكتور مصطفى مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة نجحت في تحقيق الانضباط خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022، وإعلان نتائج الامتحانات على أكمل وجه وفي وقت قياسي، مشدداً على أنه يجرى الاستمرار والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بما يحافظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعي.

وأضاف «عبدالنبي» لـ«الوطن»، هناك التزام كامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، وكذلك الاستعداد لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا، والتشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأكد رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة نجحت في تطبيق تجربة إلغاء الكتاب الجامعي في صورته الورقية وتحويله إلى إلكتروني خلال الفصل الدراسي الأول، تتفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي لتحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني، لافتا إلى أنه جرى التوجيه بضرورة تعديل لوائح الكليات الدراسية التي مضى عليها 5 سنوات، بما يتماشى مع الدراسة مع الواقع العلمي، ومواكبة سرعة التطور التكنولوجي، ومواكبة متطلبات سوق العمل.

استمرار إلغاء الكتاب الورقي الترم الثاني

من جانبه أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، استمرار تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بـإلغاء الكتاب الورقي وتحويله إلى إلكتروني، لافتا إلى أن الجامعة نجحت في تطبيق القرار على أكمل وجه دون رصد أي مشكلات تتعلق بشأنه، مؤكدا الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل حاليا على منح الجرعة التنشيطية الثالثة للقاح كورونا للفئات التي حددتها وزارة الصحة، مضيفا أن الجامعة بدأت منذ أيام في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، لافتا إلى أنه يجرى العمل على تحديث لوائح الكليات وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة أثبتت نجاحها في تفعيل الكتاب الإلكتروني، موضحاً أن الكليات اهتمت بتطبيقه بصورة منتظمة وتفاعل الطلاب معه، لافتاً في بيان له، إلى أن الفصل الدراسي الثاني يسير بصورة جيدة ووسط إجراءات وقائية ضد كورونا.