الأرصاد تتوقع تساقط الأمطار على القاهرة: «خفيفة ولن تؤثر على الأنشطة»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث تنخفض عن الأمس بما يتراوح بين 7 و8 درجات، موضحة: «سجلنا بالأمس درجة حرارة عظمى في القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة خلال فترة النهار 20 درجة مئوية، لكن الأجواء ما زالت شتوية معتدلة في فترة النهار»، ولفتت إلى أن القاهرة ربما تتعرض لأمطار اليوم لكنها ستكون خفيفة ولن تؤثر على الأنشطة اليومية.

امتداد منخفض جوي

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ورياح شمالية غربية على سطح البحر المتوسط، ستعمل على اعتدال الأجواء خلال فترة النهار خاصة في محافظات السواحل الشمالية، الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ودافئة على المحافظات الجنوبية مثل محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

طقس شديد البرودة ليلا

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: «مع دخول فترة الليل ستكون الأجواء شديدة البرودة على كل مناطق الجمهورية، وسيشهد اليوم نشاط للرياح بسرعات تتراوح بين 40 و50 كم في الساعة وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة».

وأوضحت «غانم»، أن اليوم سيشهد فرص لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار، ستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق من السواحل الشمالية، وكل محافظات البحر المتوسط وربما تمتد إلى خفيفة بمحافظات جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة لكنها لن تكون مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية، وهذه الأجواء ستستمر غدًا الجمعة دون نشاط للرياح أو فرص سقوط أمطار.