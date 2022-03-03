وزارة الأوقاف تتأهب لرمضان بضوابط فتح المساجد وتوزيع «صكوك الإطعام»

30 يوما تفصلنا عن شهر العبادات والطاعات، وسط استعدادات وزارة الأوقاف، لشهر رمضان بإصدار ضوابط فتح المساجد ومصلى السيدات وإقامة صلاة التراويح، إلى جانب التأهب لتوزيع صكوك الإطعام أو طرح شراء صكوك الأضاحي.

شروط فتح المساجد في رمضان

حددت وزارة الأوقاف مجموعة من التعليمات يجب اتباعها قبل الذهاب للصلاة هي كالتالي:

1-ارتداء الكمامة.

2- فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وإغلاقها فور انتهاء الصلاة.

3- الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

4- عدم فتح دور المناسبات.

5- عدم زيارة الأضرحة.

6- عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

7- تفويض مديري المديريات بإغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية.

صلاة التراويح للسيدات بالمساجد

أما فتح المصليات للسيدات، فقد قررت الوزارة فتح مصليات السيدات متى توفر الإشراف على تطبيق إجراءات التباعد بها بمعرفة إدارة الأوقاف التابع لها المسجد سواء أكانت واعظة معينة، أم واعظة متطوعة، أم معلمة، أم غيرها، ممن تعتمدهن إدارة الأوقاف التابع لها المسجد للإشراف على مصلى السيدات به، وتوجهها بخطاب مكتوب للإشراف على الالتزام بإجراءات التباعد.

صكوك الإطعام

وعن أعمال البر، طرحت وزارة الأوقاف صكوك الإطعام بمنافذ المساجد الكبرى، بسعر لا يتعدى 300 جنيه، لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، حيث أكد وزير الأوقاف في تصريح صحفي، أن صكوك الإطعام يجوز أن تكون من أموال الزكاة، قائلا: «هدفنا الوصول للمحتاج الحقيقي، فعندما تعطي المحتاج الحقيقي يسعد سعادة بالغة وهو هدفنا الأول من كافة أعمال البر بالوزارة وخاصة صكوك الإطعام».

موائد الرحمن

أما عن موقف موائد الرحمن، فعلمت «الوطن»، من مصادر مطلعة أن إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان المقبل لم تُحدد بعد، وستكون وفقا لما تراه لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية لكورونا بمجلس الوزراء، وحسب الحالة الوبائية لفيروس كورونا.