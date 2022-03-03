شبورة مائية وانعدام الرؤية بطرق سفاجا.. وتحذيرات من حوادث السيارات

تعرضت مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر اليوم الخميس لحالة من الطقس السيئ وتقلبات في الأحوال الجوية وشبورة مائية كثيفة وانعدام الرؤية على الطرق المؤدية من وإلى مدينة سفاجا، وحذرت الأجهزة المواطنين بضرورة توخي الحيطة خلال التحرك على الطرق الداخلية والطريق الخرساني لوجود شبورة مائية كثيفة.

تحذير المواطنين من انعدام الرؤية على الطرق السريعة

وأهابت إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا في بيان لها اليوم الخميس، بالمواطنين لتوخي أعلى درجات الحيطة والحذر، وتقليل التحركات على الطرق نظرًا لوجود شبورة مائية كثيفة، تؤدي إلى انعدام الرؤية، وضرورة اتباع النصائح الهامة للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي قد تحدث نتيجة الشبورة المائية.

ومن جانبه كلف اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، إدارة الأزمات بالوحدة المحلية، بمتابعة الطرق الرئيسية والداخلية وتحذير المواطنين والسائقين حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وأكد رئيس المدينة، على أن هيئة الأرصاد، حذرت من شبورة على مدار اليوم تؤثر على حركة المرور على الطرق المؤدية من وإلى مدينة سفاجا.

اتباع التعليمات وتحذير من حوادث السيارات

وناشدت إدارة الأزمات بمجلس مدينة سفاجا، المواطنين بضرورة مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن، واتباع التعليمات الآتية باستعمال الأضواء غير القوية ليلًا أو نهارًا، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، ومراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة، وعدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، وعدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث، وزيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.