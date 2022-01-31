سعر الليرة التركية اليوم الإثنين ..ارتفعت مقابل كافة العملات الأجنبية

سجّلت الليرة التركية ارتفاعًا جماعيًا أمام سلة العملات الأجنبية، اليوم الإثنين، قبيل أيام قليلة من بيانات التضخم التي يترقبها المواطن التركي، وتقترب من تعويض خسائرها خلال الشهر الجاري .

الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الليرة التركية اليوم

وارتفعت الليرة التركية مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية وفقا لمتعاملين في سوق الصرف، تزامنًا مع خطة إنقاذ حكومية عاجلة لوقف نزيف الليرة التركية من خلال ضخ نحو 11 مليار دولار لدعم وضمان الودائع بالعملة المحلية مقابل أي تدهور أو انخفاض في الأسعار وطمأنة الرئيس رجب طيب أردوغان المواطنين باستقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم والأسعار .

وتجددت آمال الليرة التركية، بارتفاعها مقابل العملات الأجنبية اليوم الإثنين، لتبدأ رحلة تقليص خسائرها وفقا لخطة إنقاذ حكومية، حيث سجلت الليرة التركية مقابل سعر الدولار 13.39 ليرة، وشهدت الليرة التركية ارتفاعًا ملحوظًا أمام كافة العملات.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية اليوم

ووفقا لمتعاملين في سوق الصرف، سجّلت الليرة التركية ارتفاعا كبيرا أمام كافة العملات الأجنبية، اليوم، وبيعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، اليوم بسعر 13.39 ليرة، وسجّل اليورو أمام الليرة التركية سعر 14.94 ليرة، وبِيع الجنيه الإسترليني بسعر 17.96 ليرة، وسجل الين الياباني سعرا جديدا اليوم أمام الليرة ليباع بسعر 11.61 ليرة، كما سجّل الفرنك السويسري سعر 14.36 ليرة تركية، وبيع اليوان الصيني مقابل 211 ليرة تركية.