افرش بيتك بأثاث دمياطي فاخر بـ30 ألف جنيه.. غرفة نوم وأطفال وسفرة ونيش

تنطلق فعاليات معرض «صنع في دمياط»، للأثاث، اليوم الخميس 3 مارس 2022، بقاعة «مشاريع مصر»، في أرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، بمشاركة أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، لعرض منتجاتهم ذات الجودة العالية لجمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة بأسعار تنافسية.

صنع في دمياط

ومن المقرر أن تفتتح نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط فعاليات المعرض، والتي تمتد حتى يوم السبت الموافق 12 مارس الجاري، حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

الأثاث الدمياطي

ومن بين تشكيلة الأثاث الدمياطي المتاحة بالمعرض، غرفة نوم رئيسية وغرفة أطفال و«سفرة ونيش وبوفية»، ومطبخ مكون من قطعتين و«آنتريه»، مقابل 30 ألف جنيه للمجموعة ككل، مناسبة لفرش منزل بالكامل.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطي الفاخر ذو السمعة العالمية، والذي يمتاز بأجود أنواع الاخشاب الطبيعية في تصميمات تراثية وعصرية، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري.

جهاز تنمية المشروعات

ويأتي تنظيم معرض «صنع في دمياط»، للأثاث في إطار التنسيق والتعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظة دمياط، لتشجيع الصناعة الوطنية والنهوض بقطاع الأثاث الذي تشتهر به المحافظة باعتباره تكتلًا إنتاجيًا يضم الآلاف من الأيدي الماهرة ذات الخبرة، وبما ينعكس على إنتاجية مشروعات الأثاث ويخلق بها المزيد من فرص العمل ويفتح لها نوافذ وآفاق تسويقية وتصديرية محلياً وخارجياً.