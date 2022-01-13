أسوان: تسكين 255 أسرة من متضرري السيول بوحدات كاملة الأثاث والتشطيب

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود المبذولة حالياً لإعادة إعمار وإنشاء المنازل التي تعرضت لانهيار كلى أو جزئي، من أجل استكمال منظومة العمل داخل المناطق المتضررة من السيول، بإشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ورئيس اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدني لاحتواء تداعيات السيول.

تطوير القرى المتضررة من السيول بأسوان

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، بأن هناك متابعة لحظية من محافظ أسوان لكافة الأعمال الجاري تنفيذها بالمناطق المتضررة برعاية مبادرة «الناس لبعضهم» والتي جرى إطلاقها في مارس 2020، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، حيث تقوم الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة باستكمال أعمال الترميمات للمنازل بجزيرة عواض، مع تطوير المرسى الرئيسي للجزيرة، لافتة إلى أنه بالتوازي مع ذلك تواصل جمعية الأورمان جهودها لإنشاء المنازل المتضررة منطقتي خور عواضه والسيل الريفي، حيث جرى الانتهاء من أعمال البناء بالكامل للمنازل، وكذا الأسقف، بجانب تنفيذ أعمال النجارة والسباكة والكهرباء، فيما يجرى العمل في أعمال المحارة والبياض والتي تم نهوها في بعض هذه المنازل، مع تركيب السيراميك.

وأشارت غادة أبو زيد، إلى أنه في نفس الوقت تقوم مؤسسة مصر الخير بتنفيذ أعمال الإنشاء وإعادة إعمار المنازل المتضررة بمناطق عزب كيما، وهو الذي يتواكب مع استكمال الأعمال بجميع المناطق المتضررة من السيول في باقي مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تسكين 255 أسرة بمساكن متضرري السيول بحى السلام بالعلاقي من إجمالي 504 وحدة سكنية كاملة الأثاث والتأسيس من كافة المتطلبات المعيشية.