مروحية «صياد الليل الخارق» الروسية تظهر في سماء أوكرانيا

أفادت وكالة «سبوتنك» الروسية للأنباء بأن الجيش الروسي يستخدم مروحية نادرة تواجدت وسط مجموعة من المروحيات المرافقة للقوات الروسية في تنفيذ عملية عسكرية داخل أوكرانيا.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن المروحية النادرة هي «مي- 28 إن إم»، والملقبة باسم «صياد الليل الخارق»، وهي واحدة من بين 12 مروحية يملكها الجيش الروسي، ودخلت السلاح الروسي في الآونة الأخيرة.

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«الوطن» تستعرض أبرز المعلومات عن المروحية في السطور التالية، وفقاً لوزارة الدفاع الروسية.

10 معلومات عن «صياد الليل الخارق»

1) طائرة هليكوبتر مقاتلة وتسمى «مي-28 إن إم».

2) تلقب الطائرة المقاتلة «مي-28 إن إم» بـ«الصياد الليلي الخارق».

3) تعد المقاتلة «مي-28 إن إم» تطويراً لمروحية «مي-28 إن».

4) تملك «صياد الليل الخارق» محركًا أقوى من «مي-28 إن».

5) توفر المروحية النادرة حماية لا مثيل لها في العالم لطاقم قيادتها تشكلها دروع قادرة على مقاومة الأعيرة النارية الثقيلة.

6) جُهزت «صياد الليل الخارق» بتقنية قادرة على اكتشاف الصواريخ المضادة وإسداء النصيحة للطيار بكيفية تجنبها.

7) المروحية المقاتلة مزودة بجهاز الليزر يمكنه أن يُبعد الصواريخ الموجهة المضادة عنها.

8) تضم «صياد الليل الخارق» وسائل حماية للطيارين مثل العجلات والمقاعد المزودة بتقنية امتصاص الصدمات حتى لا يصابون بالأذى إذا سقطت المروحية.

9) الطائرة مزودة بجهاز رادار أعلى المروحة، يتيح التقاط الصور للأرض.

10) تتيح لطياريها التحكم في الطائرات المسيرة بواسطة أجهزة الاتصال الجديدة، كما أن إلكترونياتها أسرع عشرات المرات من إلكترونيات مروحية «مي-28 إن».

أسبوع على العملية العسكرية

وأكملت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الاول، منذ أن خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس الماضي، معلناً شن بلاده عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف «حماية أهالي إقليم الدونباس»، والذي يقع فيه جمهوريتي دونيستك ولوغانسك الشعبيتن المنفصلتين من طرف واحد عن أوكرانيا.