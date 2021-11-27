تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة العديد من الخدمات والتسهيلات والمميزات التي يتمتع بها كل من يحمل البطاقة، لذا توضح «الوطن» أمراض المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة 2021.

بالتفاصيل الكاملة.. أمراض المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

1 - مختلف الإعاقات البصرية.

2 - مختلف الإعاقات السمعية.

3 - الإعاقات المتعددة.

4 - الإعاقات السمع بصرية.

أصحاب الأمراض الدم المزمنة والهيموفيليا

5 - أصحاب أمراض الدم المزمنة.

6 - الهيموفيليا.

7 - قصار القامة، وهم من يقل طول هؤلاء عن 140 سم.

8 - اضطرابات التعلم والتي من شأنها أن تعوق إدراك الطفل، ويحق للطفل في هذه الحالة أن يلتحق بالمدارس الدامجة.

9 - كل أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد حياة الأشخاص.

المميزات التي تقدمها بطاقة الخدمات المتكاملة

وفي سياق متصل، تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة التي أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من المميزات وهي على سبيل المثال:

- الدمج سواء داخل المدارس أو الجامعات أو المعاهد.

- الإعفاء من الضرائب ومختلف الرسوم الجمركية.

- من المميزات الجمع بين معاشين.

خصومات في اشتراكات الأندية ومراكز الشباب واستقلال وسائل المواصلات

- التمتع بالعديد من الخصومات في مختلف القطاعات، ومنها الاشتراك في مراكز الشباب، والأندية الرياضية، بالإضافة إلى خصومات في وسائل النقل والمواصلات.

- الكشف في العديد من المستشفيات بشكل مجاني.

- تتضمن لهم فرصة التعيين في إطار نسبة 5% من عدد العاملين.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

ويستطيع كل المواطنين الاستعلام عن وضع الطلبات التي يتم التقدم بها بغرض الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة عن طريق الرقم القومي، ويمكن الوصول لهذا الموقع عن طريق الضغط على هذا الرابط.