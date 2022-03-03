3 مسلسلات كوميدية تنافس في دراما رمضان 2022.. بينها «الكبير أوي 6»

أيام قليلة تفصلنا عن بدء المارثون الرمضاني، الذي ينتظره عشاق الدراما التليفزيونية كل عام، إذ يشهد منافسة قوية بين عدد كبير من المسلسلات المتنوعة التي سيجرى عرضها على القنوات المصرية المختلفة مع بداية شهر رمضان الكريم، وتشارك 3 مسلسلات كوميدية في دراما رمضان 2022.

وتقدم «الوطن» فيما يلي، أبرز المسلسلات الكوميدية التي ستشارك في دراما رمضان 2022، ومن بينها الموسم السادس من مسلسل الكبير أوي.

مسلسل الكبير أوي 6

يشارك الفنان أحمد مكي، في الماراثون الرمضاني، بالموسم السادس من مسلسل «الكبير أوي»، بعد 6 سنوات من عرض الجزء الخامس من العمل، ويشارك في بطولته أيضًا: «رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل»، بينما تغيب دنيا سمير غانم عن المشاركة، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الجزء السادس من المسلسل، حول تطور شخصيات «الكبير، وجوني، وحزلقوم»، إذ يفقد «الكبير» زوجته «هدية»، والتي جسدت دورها في المواسم السابقة الفنانة دنيا سمير غانم، ويضطر للزواج بدون حب من ابنة عمه «زادة» لترعى أطفاله ومسئوليات المنزل، دون أن يعرف أنها واقعة في حبه.

أما «جوني» فيشعر بالضيق بسبب مرور الوقت دون أن يحقق أي شئ في حياته، فيضطر للاتجاه إلى صنع الفيديوهات لما لها من تأثير على أهالي «المزاريطة»، بينما «حزلقوم» بعد أن حقق المال والشهرة، يقرر مساعدة البلدان المختلفة التي تتعرض لأزمات ولكنه في كل مرة يعود إلى «المزاريطة» بأزمة مختلفة.

مسلسل «في بيتنا روبوت 2»

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «في بيتنا روبوت» الجزء الأول، لما يحتويه من مشاهد كوميدية بين أبطال العمل، قرر صناع المسلسل التحضير للجزء الثاني من المسلسل وعرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من بطولة هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، عمرو وهبة، دنيا ماهر، سليمان عيد.

يناقش الجزء الثاني من المسلسل، حمل «سارة» التي تجسد دورها ليلى أحمد زاهر، وبداية المشاكل التي تحدث بين الزوجين «سارة ويوسف»، كما تظهر شركة بمهندس جديد، ينافس «يوسف» بروبوت جديد، وتشهد الحلقات منافسة شديدة بينهما.

مسلسل «مكتوب عليا»

بعد غيابه العام الماضي عن موسم رمضان، يعود الفنان أكرم حسني إلى تقديم عمل كوميدي جديد بعنوان «مكتوب عليا» وسيجرى عرضه على شاشة قناة DMC، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي، حول «جلال» الذي يقابل أحد الأشخاص المسنة، ويمسح على ذراعه بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك، فيجد أن جسده مكتوب عليه كل شئ يحدث في يومه، ثم تتكر هذه المشاهد أمام عينيه، ليكتب في النهاية أنه سيموت.