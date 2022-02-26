تنبيه عاجل من «التعليم» بشأن الحفاظ على «حجرة الراك»: الكراتين ممنوعة

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الإدارات التعليمية بشأن الحفاظ على المكون التكنولوجي بمدارس التعليم الثانوي والمتمثلة في حجرة «الراك» وجميع المكونات التكنولوجية بالمدرسة، مشددة على مديري التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية ومديري المدارس الثانوية وأخصائي نظم المعلومات بمنع وضع أي محتويات وأشياء داخل حجرة «الراك».

وحذرت وزارة التربية والتعليم من وضع كراتين شاشات أو كراتين فارغة أو كراتين تخص أجهزة المنظومة ومكاتب وكراسي وخردة وأجهزة قديمة وأي مواد قابلة للاشتعال قد تؤدي لحدوث حريق في حجرة «الراك».

إزالة أي مخالفات

وأضافت الوزارة في خطابها، أنه يتم التأكد من إغلاق كل الفتحات والشنايش والأبواب والشبابيك التي قد تؤدي إلى تسريب هواء التكييف خارجة حجرة «الراك»، مؤكدة على قسم التطوير التكنولوجي بكل إدارة تعليمية بمتابعة مدارس المنظومة للعمل على تنفيذ جميع التعليمات الخاصة بالحفاظ عليها، وفي حالة وجود أي مخالفات يتم التنبيه على المدرسة بإزالتها فوراً والتأكيد على عدم تكرار الأمر نفسه منعاً للمساءلة.