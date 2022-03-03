ضبط 5 مصانع غير مرخصة و20 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى القليوبية، حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التي تُدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت عن ضبط 5 مصانع ومخزن ومتجر و3 مراكز بيطرية بدون ترخيص، وتم ضبط المديرين المسئولين عنها، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت الجهات المعنية التحقيق.

حملة لشرطة المسطحات والبيئة

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس شرطة البيئة والمسطحات يفيد بقيام حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التى تُدار بدون ترخيص، بنطاق مديرية أمن القليوبية، والتي أسفرت عن ضبط مصانع ومخزن ومتجر و3 مراكز بيطرية بدون ترخيص، وكذا ضبط المديرين المسئولين عنها.

ضبط 20 طن مواد خام مجهولة المصدر

وبلغ إجمالي المضبوطات 20 طن مواد خام لمواد غذائية وزيوت طعام نباتية مجهولة المصدر معدة للتعبئة، و1380 عبوة منتج نهائي لخل وزيوت طعام منتهية الصلاحية ومغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، و11.2 طن منتج نهائي لأعلاف حيوانية وداجنة بدون بيانات ومجهولة المصدر وبدون ترخيص، و5028 عبوة منتج نهائي لمبيدات حشرية ولقاحات بيطرية بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 3.11 طن مواد خام لمخلفات معدنية ومطاطية وبلاستيكية تُستخدم في تصنيع المنتجات المغشوشة، وعدد من الحيوانات البرية محظور حيازتها والإتجار بها بغير تراخيص، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تجديد حبس قاتل جاره بالخصوص 15 يوما

وفي سياق آخر، جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، حبس قاتل جاره 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد القانوني اللازم له في المواعيد المحددة.

كان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة حوض المنيرة دائرة القسم.

تم إخطار اللواء محمد عناني مدير البحث الجنائي بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من «م. ك. ا.»، 33 سنة، عامل، وتوفي إثر إصابته بجرح طعني بالصدر وآخر بالوجه، و«م. ع. م.»، 37 سنة، سباك، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وتم ضبط سلاح أبيض (مطواة) بحوزة المتهم.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثاني، وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.