أسرة الطبيبة «شهيدة كورونا» تتبرع بمحتويات عيادتها لمجمع طبي خيري بالفيوم

رحلت وبقي أثرها الطيب، ماتت ولكن خُلّد اسمها، ولن ننساها.. كانت تلك العبارات هي أبرز ردود أفعال أهالي مركز إطسا بمحافظة الفيوم، على اللفتة الإنسانية الرائعة التي بادرت بها أسرة الطبيبة الراحلة الدكتورة وسام الديب أستاذ مساعد النساء والتوليد بجامعة الفيوم، والشهيدة رقم 121 لفيروس كورونا المستجد، بعدما تبرعوا بكامل مستلزمات عيادتها إلى مجمع شباب الخير الطبي الخيري بإطسا، كصدقة جارية على روحها، لتوفير الجهد والعناء على سيدات إطسا في الذهاب إلى مدينة الفيوم للخضوع للكشف الطبي، إضافة لتوفير كشف النساء والتوليد بالمجان لغير القادرات.

الطبيبة توفيت بعد صراع مع كورونا

وكانت الدكتورة وسام الديب أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة الفيوم، أُصيبت بفيروس كورونا قبل أسبوع من عيد الفطر في عام 2020 أثناء عملها في مستشفى الفيوم الجامعي بعد تحويلها إلى مستشفى عزل.

وتدهورت حالة الطبيبة الراحلة بسرعة، وعانت من فيروس كورونا المستجد قرابة شهرين، حتى توفيت في 16 يوليو 2020 متأثرة بإصابتها بالفيروس داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الفيوم، لتصبح الشهيدة رقم 121 بين شهداء الجيش الأبيض.

أسرتها تبرعت بكامل عيادتها

وقال الدكتور أحمد عيد الطبيب المسؤول عن مجمع شباب الخير الطبي، أنّهم فوجئوا بإتصال تليفوني من زوج الطبيبة الراحلة قبل أيام، وأخبرهم بتبرعه بكل مشتملات عيادة الدكتورة وسام لإنشاء عيادة نساء وتوليد داخل المركز، وبالفعل قام بنقل مكتبها ومستلزمات عيادتها بالكامل، والتي شكلت فارقاً كبيراً في المجمع، خصوصاً كراسي الاستقبال الكثيرة التي توفر الراحة للمرضى خلال انتظارهم موعد الكشف.

لافتة باسم الشهيدة على العيادة

وأضاف «عيد»، أنّ زوجها أعطاهم مكتبها بأسرة الكشف والولادة والميزان والإضاءة وحتى الديكورات والتي تم نقلها إلى غرفة بالمجمع لتكون عيادة النساء بنفس شكلها في عيادة الطبيبة، موضحاً أنّهم وضعوا لافتة على أمام الغرفة كتب عليها «عيادة النساء والتوليد صدقة جارية على روح الدكتورة وسام الديب حتى يدعو لها كل من يدخل العيادة».

الجميع يتذكر الطبيبة الراحلة بالخير

وأضاف أحمد صلاح، مدير مجمع شباب الخير بإطسا، أنّ زوج الطبيبة الراحلة اختار المجمع للتبرع بمشتملات عيادتها، نظراً لأنّ المجمع خيري ويقام بالجهود الذاتية ويقدم الخدمات الطبية المختلفة بالمجان لغير القادرين، إضافة إلى كونه يقدم الكشف الطبي للقادرين بمبلغ زهيد وهو 30 جنيهاً فقط.

وذكر أنّ مركز إطسا هو مسقط رأس الدكتورة وسام الديب، وأراد زوجها أنّ يكون هناك امتداد لأعمالها الخيرية بقريتها، موضحاً أنّ كل من دخل العيادة كان يدعو للطبيبة الراحلة وتذكر السيدات الكثير من مواقفها الجيدة معهن، خصوصاً أنّها كانت شديدة التواضع.