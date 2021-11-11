انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بالجيزة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شاب، غرق في نهر النيل أمام نادي نقابة المهندسين بالجيزة.

وتبيّن أن الجثمان لشاب مجهول الهوية في الثلاثين من عمره، ولا توجد إصابات ظاهرية، ونقل لمشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

كانت البداية بتلقي المقدم مصطفى عبدالله، رئيس المباحث الجيزة بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية على رأسها الرائد محمد الماوي، معاون المباحث إلى مكان الواقعة.

جثمان الشاب ليس به آثار تعذيب

وبالفحص والمعاينة الأولية لجثمان الشاب، تبيّن أنه ليس به أي آثار تعذيب أو كدمات، ما يشير إلى أن الحادث سببه الغرق وليس القتل.

من جانبها، أوضحت مصادر أمنية أن تشريح جثمان المتوفى بعد تحديد هويته والوصول إلى أسرته سيكشف عن أسباب وفاته.

وأضافت المصادر، أنه في حال وجود شبهة جنائية، فإن مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير المباحث الجنائية، ستتولى مهمة كشف ملابسات الحادث.