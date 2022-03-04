درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 4-3-2022 على مصر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استمرار الاعتدال في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، وذلك بسبب استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي البارد في طبقات الجو العليا والقادم من جنوب غرب أوروبا، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية.

طقس معتدل على محافظات شمال الوجه البحري

وأشارت الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها، منذ قليل، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على محافظات شمال الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، إذ تسجل 20 درجة مئوية، في حين يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية والغربية، وتسجل 19 درجة مئوية، ومائل للدفء على محافظات شمال الصعيد، إذ تتراوح ما بين 21-22 درجة مئوية، وجنوب سيناء، في حين يسود طقس مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وتسجل ما بين 27-30 درجة مئوية، كما تنتهي فرص سقوط الأمطار، ولا يوجد أي نشاط للرياح.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 19- 12

وادي النطرون 19- 11

طنطا 20- 11

شبين الكوم 20 - 10

دمنهور 19- 12

بلطيم 18- 11

مطروح 18- 10

السلوم 17- 10

سيوة 20- 08

بورسعيد 20- 11

دمياط 19- 11

الزقازيق 21- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 20- 10

السويس 21- 11

العريش 17- 11

رفح 17- 11

رأس سدر 23- 11

نخل 19-08

نويبع 20-14

طابا 21- 13

كاترين 17- 07

الطور 20-11

شرم الشيخ 23-14

الغردقة 24- 14

مرسى علم 25- 14

الفيوم 21- 10

بني سويف 21-07

المنيا 20-08

أسيوط 21- 07

سوهاج 21 -08

قنا 22- 09

الأقصر 27- 10

أسوان 28- 11

إدفو 29-12

أبو سمبل 28-12

الوادي الجديد 24- 11

شلاتين 30- 12

أبو رماد 28- 13

حلايب 29- 13

رأس حدربة 25-14