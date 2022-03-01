سعر طن الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 في السوق المحلي

زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة على محرك البحث العالمي «جوجل» عن سعر طن الأسمنت اليوم، بالإضافة إلي مواد البناء، التي تتعرض للتغيرات بشكل يومي.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، سعر طن الأسمنت اليوم، وفق تصريحات خاصة من أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، في السطور التالية:

سعر طن الأسمنت اليوم

تراوح سعر طن الأسمنت اليوم ما بين 1300 إلى 1360 جنيهًا، وجاءت تفاصيل الأسعار كالآتي:

سعر طن الأسمنت من الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف 1300 جنيه.

ووصل سعر طن الأسمنت في مصر لأسمنت قنا 1300 جنيه.

وتراوح سعر طن الأسمنت في شركة السويدي ما بين 1350 إلى 1360 جنيهًا.

بينما وصل طن الأسمنت في شركة أسمنت حلوان لـ 1340 جنيهًا.

وطرحت شركة أسمنت سيناء الطن بنحو من 1300 إلى 1310 جنيهات.

وسجل سعر لافارج للأسمنت المخصوص نحو 1330 جنيهًا.

أما أسمنت وادي النيل فسجل سعر الطن نحو 1300 جنيه.

ووصل سعر طن الأسمنت المعلم في شركة المنيا للأسمنت نحو 1300 جنيه.

ووصل طن الأسمنت في الشركة العربية لأسمنت النصر ما بين 1300 إلى 1310 جنيهات، بينما المسلح وصل لـ 1350 جنيهًا.

أسعار مواد البناء

واستقرت معظم أنواع مواد البناء في السوق المحلي، ليتراوح سعر الحديد ما بين 14900 إلى 15300 جنيه للطن، وسجل سعر حديد عز 15300 جنيه، بينما بشاي 15250 جنيهًا، والعتال 15200 جنيه، وعطية المعادي والكومي والعشري بنفس السعر 14900 جنيه للطن.

بينما جاء سعر الجبس ما بين 580 جنيهًا إلى 850 جنيها للطن، وسجل سعر الجبس في شركة سيناء 850 جنيهًا، والعامرية 650 جنيهًا، والسويس 580 جنيهًا، والدولية 710 جنيهات، والمعمار 690 جنيهًا، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا.