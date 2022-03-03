مهتز نفسيا يتعدى بسلاح أبيض على فتاة في الشارع بشبرا

تعدى مهتز نفسيا على فتاة أثناء سيرها في الشارع في شبرا الخيمة دائرة قسم ثاني، حيث حاول أن يكلمها إلا أنها عنفته بشدة فتعدى عليها بـ«كاتر» فأحدث بها إصابات في الوجة واليد وتمكن الأهالي من تخليصها من يده ونقلها للمستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بالتحفظ عليه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وبيان سلامة قواه العقلية من عدمه.

بلاغ بإصابة فتاة

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة يفيد تلقية بلاغ من فتاة بتعدي شخص عليها بسلاح أبيض وأحدث بها إصابات بالوجه واليد وتم نقلها للمستشفى.

تحريات مباحث شبرا حول الواقعة

توصلت التحريات إلى أن الفتاة مصابة بعدة إصابات في الوجه واليد، وتبين أن المتهم استغل علاقة الجوار التي تربطهما وشاهد الفتاة عدة مرات داخل منزلها من الشباك، حيث يسكن في العقار المقابل لمنزلها وعقب خروجها من المنزل تتبعها وحاول التحدث معها فعنفتة فقام بالتعدي عليها بـ كاتر فأحدث إصابتها عدة إصابات في الوجه واليد، وعندما استغاثت بالمارة قام أحد المارين بضربة على رأسة بعصا فترك الفتاة وفرا هاربا وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم وتبين أنه مهتز نفسيا واعترف بارتكاب الواقعة وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على المتهم وبيان سلامة قواه العقلية من عدمه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.