محافظة الجيزة.. غلق كلي لشارع الهرم في هذه المنطقة

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم مواقع محطات مشروع مترو الأنفاق «الخط الرابع» بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق «المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية»، واستكمالا للتعاون القائم بين محافظة الجيزة والهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذة للأعمال فإنه سيتم تسليم موقع محطة مترو أنفاق «مدكور» بشارع الأهرام في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة «فقط» تحديداً بداية من أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان «الثانوية التجارية بنات سابقا»، حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول ما يقرب من 500م وبعرض ما يقرب من 18م.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في المنطقة المشار إليها، وذلك ابتداء من الســاعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 4 مارس 2022 وحتى انتهاء الأعمال.

تجهيز التحويلة المرورية

وتشير محافظة الجيزة إلى أنه تم تجهيز التحويلة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، وهي كالتالي: حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات «ترسا سابقا»، وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تستمر بالسير حتى كوبري «عثمان محرم الجديد» والصعود أعلى الكوبري ثم استكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتحة الدوران «المواجهة لأكاديمية الفنون» ثم الدوران والعودة مرة أخرى واستكمال السير ثم الدخول يمينا بشارع فاطمة رشدي بالكامل وصولا إلى شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.